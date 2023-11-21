اختراق وكالة ناسا في مجال الاتصالات الفضائية يفتح آفاقًا جديدة

حققت وكالة ناسا تقدما كبيرا في إحداث ثورة في الاتصالات الفضائية لمسافات طويلة، وذلك باستخدام أشعة الليزر القوية لنقل البيانات عبر مسافات شاسعة. يؤكد النجاح الأخير الذي حققته المركبة الفضائية Psyche على جدوى نظام الاتصالات البصرية الثوري هذا، المعروف باسم DSOC (الاتصال البصري في الفضاء العميق)، والذي يمثل علامة بارزة في استكشاف الفضاء.

وفي الاختبار الرائد الذي أجري في وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت المركبة الفضائية Psyche، التي تم إطلاقها لاستكشاف كويكب، قدرة نظام الاتصال البصري التجريبي. تم وضع المركبة الفضائية على بعد حوالي 10 ملايين ميل، واستقبلت البيانات ونقلتها بشكل فعال باستخدام أشعة الليزر القريبة من الأشعة تحت الحمراء، مما يبشر بأبعد عرض للاتصالات البصرية على الإطلاق.

وبهذا الإنجاز، تهدف ناسا إلى التغلب على القيود المفروضة على اتصالات الترددات الراديوية التقليدية وتمكين نقل البيانات بسرعات أعلى بكثير. ويتمثل الهدف طويل المدى في تحقيق سرعات نقل البيانات بمعدل يتراوح بين 10 إلى 100 مرة أسرع مما هو ممكن حاليًا، مما يدفع قدرات الاتصالات الفضائية إلى مستويات غير مسبوقة.

يفتح الاختبار الناجح عددًا لا يحصى من الاحتمالات لمهمات المركبات الفضائية المستقبلية. يمكن نقل الصور عالية الدقة وحتى إمكانيات البث من خلال أشعة الليزر القوية، مما يعزز جودة وكمية البيانات المجمعة من الفضاء. يمهد هذا الاختراق الطريق لاستكشاف أكثر كفاءة، مما يتيح جمع البيانات بشكل أسرع والتواصل في الوقت الحقيقي مع مهمات الفضاء السحيق.

يعمل نظام DSOC باستخدام إشارات الليزر المنبعثة من مرصد في كاليفورنيا. تقوم المركبة الفضائية Psyche بتثبيت منارة الليزر، وتوجيه جهاز الإرسال والاستقبال لتوجيه الوصلة الهابطة نحو مرصد منفصل قادر على فك تشفير الإشارات. يلغي هذا النهج المبتكر الحاجة إلى أنظمة الاتصالات التقليدية المعتمدة على الهوائي، ويستبدلها بتقنية الليزر المتقدمة.

إن إنجاز وكالة ناسا في مجال الاتصالات الفضائية لمسافات طويلة يسلط الضوء على التزام الوكالة بدفع حدود الاستكشاف. من خلال العرض الناجح لـ DSOC، تقربنا وكالة ناسا خطوة أخرى من كشف أسرار الكون وغزو حدود جديدة.

أسئلة وأجوبة

كيف يعمل نظام الاتصالات البصرية التابع لناسا؟

يستخدم نظام الاتصالات البصرية التابع لناسا، والمعروف باسم DSOC (الاتصال البصري في الفضاء العميق)، أشعة ليزر قوية لنقل واستقبال البيانات عبر مسافات شاسعة في الفضاء. توفر منارات الليزر المنبعثة من المرصد نقطة مرجعية للمركبة الفضائية لتثبيتها على أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها وتوجيهها، مما يتيح نقل البيانات.

ما هي مزايا الاتصال البصري مقارنة باتصالات الترددات الراديوية التقليدية؟

يوفر الاتصال البصري سرعات أعلى بكثير ونطاق ترددي أكبر مقارنة باتصالات الترددات الراديوية التقليدية. يتيح ذلك نقل البيانات بشكل أسرع، مما يسمح بنقل صور عالية الجودة وقدرات البث المحتملة من مهمات الفضاء السحيق.

كيف تتصور وكالة ناسا الاستفادة من هذا الاختراق في استكشاف الفضاء في المستقبل؟

وتهدف ناسا إلى الاستفادة من قدرات الاتصال البصري لتعزيز مهام الاستكشاف. ويتضمن ذلك تمكين جمع البيانات بشكل أسرع، والتواصل في الوقت الفعلي مع مهمات الفضاء السحيق، وتحسين الكفاءة العامة في الاتصالات الفضائية. يمثل الاختبار الناجح للمركبة الفضائية Psyche خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف.