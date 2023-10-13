مسبار ناسا يبدأ رحلته إلى عالم المعادن الغامض "نفسية الكويكب"

تم إطلاق مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا تسمى Psyche إلى الفضاء من كيب كانافيرال في فلوريدا لزيارة كويكب يسمى 16 Psyche. يُعتقد أن هذا العالم المعدني يتكون من ما يصل إلى 60% من الحديد والنيكل، ومن المحتمل أن يكون هذا هو الجزء المتبقي من جسم يشبه الكوكب. ستنطلق Psyche في رحلة مدتها ست سنوات، لمسافة 3.5 مليار كيلومتر، للوصول إلى وجهتها، الواقعة في المنطقة الواقعة بين مداري المريخ والمشتري.

وتهدف المهمة إلى تقديم رؤى جديدة حول تكوين وبنية الكويكبات. من بين المليون ونصف الكويكب المعروف في النظام الشمسي، تسعة منها فقط تشترك في خصائص مشابهة لـ Psyche، مما يجعلها كائنًا نادرًا وهامًا للدراسة. ستدور المركبة الفضائية حول Psyche على مسافات مختلفة لرسم خريطة لشكلها وبنيتها الداخلية وتكوينها عند وصولها في أغسطس 2029.

ويتوقع العلماء أن يتم الاكتشافات خلال هذه المهمة. من المتوقع أن تؤدي تأثيرات النيازك الدقيقة الصغيرة عالية السرعة على الأجسام المعدنية في الفضاء إلى ظهور مظهر شائك، وهو ما يمكن ملاحظته على سطح Psyche. كما تم اكتشاف مكونات إضافية، من المحتمل أن تكون صخورًا ذات لون أخضر مصفر وغنية بالكبريت. سيتم استخدام أدوات علم الفلك لجمع البيانات وتحديد الطبيعة الحقيقية للنفسية، بما في ذلك فك رموز مجالها المغناطيسي.

أثار التكوين الفريد لـ Psyche الاهتمام بفرص التعدين المحتملة في الفضاء. وتقدر القيمة المحتملة لموارد الكويكب بتريليونات الدولارات. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن تطوير مثل هذه الصناعة لا يزال بعيدًا في المستقبل وسيفيد في المقام الأول مهمات السفر إلى الفضاء من خلال استخدام المواد المستخرجة للوقود واستكشاف الفضاء السحيق.

ستقوم مهمة Psyche أيضًا باختبار وتقييم تقنيتين لأغراض استكشاف الفضاء في المستقبل. ستستخدم المركبة الفضائية الدفع الكهربائي، وذلك باستخدام الطاقة الشمسية لتسريع تيار من غاز الزينون للدفع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام أشعة الليزر لزيادة معدل نقل البيانات.

تعهدت وكالة ناسا بإتاحة جميع صور Psyche للجمهور في غضون نصف ساعة من عودتها إلى الأرض.

مصادر:

رويترز

بي بي سي