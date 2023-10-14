مسبار ناسا الجديد ينطلق في رحلة إلى عالم المعادن الغامض

انطلق مسبار جديد لوكالة ناسا من كيب كانافيرال في فلوريدا لزيارة جسم مثير للاهتمام في نظامنا الشمسي. المركبة الفضائية، المسماة Psyche، في طريقها إلى 16 Psyche، وهو كويكب يتكون من ما يصل إلى 60 بالمائة من الحديد والنيكل. ويعتقد العلماء أن هذا الكويكب قد يكون نواة جسم شبيه بالكوكب، تم تجريد طبقاته الصخرية منه. يعد Psyche أكبر جسم معروف من نوعه، ومن المتوقع أن يقدم رؤى جديدة حول تكوين وبنية العوالم المعدنية في الفضاء.

أعرب الباحث الرئيسي البروفيسور ليندي إلكينز تانتون من جامعة ولاية أريزونا عن سعادته بزيارة عالم لم يسبق له مثيل عن قرب من قبل. ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية إلى 16 Psyche في أغسطس 2029، حيث ستدور حول الكويكب على مسافات مختلفة لرسم خريطة لشكله وتحليل بنيته الداخلية وتكوينه. من المتوقع أن تكون الصور التي تم التقاطها خلال هذه المهمة آسرة.

ويهتم العلماء بشكل خاص بكيفية تأثر سطح الكويكب بالنيازك الدقيقة في الفضاء، والتي يمكن أن تتسبب في ظهور الأجسام المعدنية بمظهر شائك مع مرور الوقت. ربما تكون هذه التأثيرات قد خلقت طبقة من الرمل المعدني على سطح Psyche. واكتشفت التلسكوبات أيضًا مكونات إضافية على الكويكب، من المحتمل أن تشمل صخورًا خضراء مصفرة وغنية بالكبريت، إلى جانب منحدرات معدنية تشكلت من خلال التبريد والتشقق على مدى مليارات السنين.

هناك نوعان من النظريات الرائدة حول أصل النفس. يقترح أحدهما أنه النواة المكشوفة لكوكب فاشل، بينما يقترح الآخر أنه جسم بدائي غير منصهر مصنوع من أقدم المواد في النظام الشمسي. ستساعد أدوات المركبة الفضائية في تحديد الحقيقة وراء تكوين الكويكب. إذا كان سايكي هو بالفعل قلب كوكب فاشل، فقد يظهر مجالًا مغناطيسيًا "أحفوريًا"، مشابهًا لقلب الأرض السائل.

بالإضافة إلى قيمته العلمية، يمكن أن يحمل Psyche أيضًا إمكانات اقتصادية هائلة. وقد أثيرت إمكانية تعدين الكويكبات، حيث سقطت نيازك معدنية ذات تركيبات مشابهة لـ Psyche على الأرض. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن تعدين الكويكبات من المرجح أن يتم استخدامه لأغراض استكشاف الفضاء، مثل استخراج الموارد للوقود في مهمات الفضاء السحيق. تقع Psyche على مسافة كبيرة من الأرض، مما يجعل عمليات التعدين غير ممكنة في هذه المرحلة.

ستختبر مهمة Psyche أيضًا تقنيتين يمكن أن تكونا فعالتين في المهام الفضائية المستقبلية. أحدهما هو الدفع الكهربائي، والذي يستخدم الطاقة الشمسية لإثارة وتسريع تيار من غاز الزينون لتحقيق قوة دفع ثابتة. وتتضمن التقنية الأخرى استخدام أشعة الليزر لزيادة معدل نقل البيانات. وتعهد فريق مهمة ناسا بجعل جميع الصور التي تم التقاطها خلال المهمة متاحة للجمهور في غضون 30 دقيقة من وصولها إلى الأرض.

المصدر: بي بي سي نيوز