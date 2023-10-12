دراسة جديدة تجد صلة بين وقت الشاشة المفرط وقضايا الصحة العقلية

سلطت دراسة حديثة الضوء على الآثار الضارة للوقت المفرط أمام الشاشات على الصحة العقلية. وتناولت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين، عادات الأفراد الذين يقضون فترات طويلة من الوقت أمام الشاشات، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود علاقة قوية بين الوقت المفرط أمام الشاشات وزيادة خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب. واكتشف الباحثون أن الأفراد الذين يقضون أكثر من أربع ساعات يوميًا أمام الشاشات كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض هذه الحالات.

ويعتقد الخبراء أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الارتباط هو تأثير الشاشات على أنماط النوم. يمكن للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات أن يعطل دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية في الجسم، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم والأرق. تم ربط قلة النوم الجيد بمجموعة متنوعة من اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم وقت الشاشة المفرط في انخفاض النشاط البدني والعزلة الاجتماعية. عندما يقضي الأفراد ساعات طويلة أمام الشاشات، فإنهم غالبًا ما يكونون خاملين ويضيعون فرص ممارسة الرياضة والتفاعل الاجتماعي. يمكن أن يكون لقلة النشاط البدني والتواصل البشري آثار ضارة على الصحة العقلية.

لمكافحة الآثار السلبية للوقت المفرط أمام الشاشات، يوصي الخبراء بتنفيذ فترات خالية من الشاشات طوال اليوم. يتيح ذلك للأفراد أخذ فترات راحة من الشاشات والمشاركة في أنشطة أخرى تعزز الصحة العقلية، مثل ممارسة الرياضة أو القراءة أو قضاء الوقت مع أحبائهم. يعد إنشاء توازن صحي بين وقت الشاشة والأنشطة غير المتصلة بالإنترنت أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة.

وفي الختام، تسلط الدراسة الحديثة الضوء على المخاطر المحتملة للوقت المفرط أمام الشاشات على الصحة العقلية. إنه بمثابة تذكير للأفراد ليضعوا في اعتبارهم عاداتهم أمام الشاشة ويتخذوا تدابير استباقية لحماية صحتهم العقلية. ومن خلال إيجاد توازن صحي ودمج فترات خالية من الشاشات، يمكن للأفراد تقليل خطر تعرضهم لمشاكل الصحة العقلية المرتبطة بالوقت المفرط أمام الشاشات.

مصادر:

– ماثيو فيلان، Dailymail.Com

– الجمعية الأمريكية للطب النفسي

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