ناسا تطلق جائزة Space Tech Catalyst لتعزيز المشاركة والتنوع

قدمت مديرية مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا (STMD) مبادرة جديدة تهدف إلى توسيع شبكتها من الباحثين وتعزيز أساليب المشاركة الفعالة ضمن محفظة الابتكارات والشراكات في المراحل المبكرة (ESIP). تسعى جائزة NASA Space Tech Catalyst إلى الاعتراف بالأفراد والمنظمات التي نجحت في إشراك مبتكري تكنولوجيا الفضاء والباحثين والتقنيين ورجال الأعمال غير الممثلين تمثيلاً ناقصًا والمتنوعين.

الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز جهود التوعية، وتقليل العوائق أمام الدخول، وجذب مقترحات عالية الجودة من مجموعة متنوعة من الباحثين. ومن خلال تعزيز التنوع، تأمل ناسا في دفع الابتكار في تكنولوجيا الفضاء، مما يؤدي إلى بحث أفضل واكتشافات أعمق وإنجازات في رحلات الفضاء البشرية.

سيحصل الفائزون بالجائزة على 25,000 دولار لكل منهم، وسيتم دعوة مجموعة الفائزين إلى حدث شخصي في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند. تهدف ناسا خلال هذا الحدث إلى تعلم أفضل الممارسات الصناعية لإشراك وبناء مجتمع متنوع من المتخصصين في تكنولوجيا الفضاء. ستعمل هذه المعرفة على إثراء خطط ناسا المستقبلية وتعزيز إمكانات الشراكة.

الجائزة مفتوحة للأفراد والمعلمين والموجهين والجامعات والمنظمات غير الربحية والشركات والمنظمات الأخرى. يتعين على المتقدمين المهتمين التسجيل وملء استمارة التقديم على موقع المسابقة. ويجب عليهم أيضًا تقديم مراجع وتقديم مقطع فيديو قصير يشرح أساليب مشاركتهم الحالية، والعوائق التي عالجوها، وكيف سيعزز استثمار ناسا عملهم.

تتطلع الوكالة إلى إنشاء شبكة من أبطال تكنولوجيا الفضاء التابعين لناسا والذين سيوفرون فرص التمويل لمجتمعاتهم والأفكار الجديدة لناسا. ومن خلال التعاون مع الأفراد والمنظمات العاملة بالفعل مع المجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا، تأمل ناسا في تحسين مشاركتها المستقبلية وجهود بناء القدرات.

يمكن للأفراد والمنظمات المهتمة التسجيل عبر الإنترنت بحلول 8 فبراير 2024، ويجب عليهم تقديم طلباتهم بحلول 22 فبراير 2024.

المصدر: ناسا

التعاريف:

– مديرية مهام تكنولوجيا الفضاء (STMD): المنظمة داخل وكالة ناسا المسؤولة عن تطوير تقنيات الفضاء التحويلية.

- الابتكارات والشراكات في المراحل المبكرة (ESIP): محفظة في إطار STMD تدعم وتطور البحث والتطوير في المراحل المبكرة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

مصادر:

- ناسا: www.spacetechcatalystprize.org