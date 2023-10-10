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مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب غني بالمعادن

Byروبرت أندرو

أكتوبر 10، 2023
مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب غني بالمعادن

تستعد وكالة ناسا لمهمة Psyche القادمة، والتي تهدف إلى دراسة كويكب مثير للاهتمام غني بالمعادن يسمى 16 Psyche. ويتكون هذا الكويكب بشكل أساسي من الحديد والنيكل، مما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأنه ربما يكون قد تشكل من قلب الكوكب. ومع ذلك، تشير نظرية بديلة إلى أن 16 Psyche يمكن أن يكون بقايا جسم سماوي مختلف نشأ من منطقة داخل النظام الشمسي وفيرة بالمواد الغنية بالمعادن.

من المقرر إطلاق المركبة الفضائية Psyche في 12 أكتوبر، مع الإقلاع المخطط له من مركز جون إف كينيدي للفضاء في فلوريدا على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy. ويمكن ملاحظة الإطلاق عبر البث المباشر على موقع يوتيوب. وبمجرد إطلاقها، ستبدأ المركبة الفضائية في رحلة للوصول إلى 16 Psyche، مع تاريخ وصول تقديري في يوليو 2029. وستقضي المركبة الفضائية ما يقرب من عامين في دراسة وجمع البيانات من الكويكب، مما يوفر رؤى قيمة حول هيكله وتكوينه.

كان قرار ناسا بتأجيل المهمة، الذي كان من المقرر إطلاقه في العام الماضي، قد أدى إلى تأخير أقرب وصول ممكن إلى الكويكب إلى عام 2026. ومع ذلك، يظل العلماء ينتظرون بفارغ الصبر البيانات التي سيتم جمعها خلال فترة ولايتها في 16 Psyche.

تحمل مهمة Psyche وعدًا كبيرًا بكشف أسرار الكويكبات الغنية بالمعادن في نظامنا الشمسي. ومن خلال دراسة 16 Psyche بالتفصيل، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق للعمليات التي شكلت نظامنا الشمسي المبكر وتكوين الأجرام السماوية داخله.

مصادر:
Engadget – تستعد وكالة ناسا لمهمة Psyche، والتي ستقوم بدراسة كويكب غني بالمعادن

By روبرت أندرو

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