ناسا وسبيس إكس تستعدان لمهمة إلى الكويكب سايكي 16

تتعاون وكالة ناسا وشركة SpaceX التابعة لإيلون موسك في مهمة رائدة إلى الكويكب Psyche 16. تحمل هذه المهمة القدرة على الكشف عن معلومات مهمة حول أصول نظامنا الشمسي. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن الكويكب يحتوي على ما يكفي من المعدن لجعل كل شخص على وجه الأرض مليارديرًا.

ومن المقرر إطلاق المركبة الفضائية، التي تسمى Psyche، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. وسوف يسافر إلى الكويكب الواقع على الحافة البعيدة لحزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. ومع ذلك، على عكس المهام السابقة، لن تعود Psyche إلى الأرض.

بمجرد وصوله، سيقوم القمر الصناعي بفحص المواد من الكويكب الذي كان موجودًا منذ الأيام الأولى لنظامنا الشمسي. ويمثل هذا فرصة فريدة للعلماء لدراسة الكويكب المعدني واكتساب نظرة ثاقبة حول تكوين الكواكب مثل الأرض.

ومع ذلك، فإن إعادة الكويكب إلى الأرض ليس ممكنًا من الناحية التكنولوجية حاليًا. علاوة على ذلك، فإن محاولات وضعه في مدار مستقر يمكن أن يكون لها عواقب كارثية.

ستصل المركبة الفضائية إلى وجهتها في أغسطس 2029 بعد مناورة مقلاع بمساعدة الجاذبية حول المريخ في عام 2026. خلال المهمة، ستدور Psyche حول الكويكب بسرعة مذهلة تبلغ 430 ميلًا في الساعة، باستخدام دافعات تأثير هول المتطورة التابعة لناسا. "للحفاظ على مكانتها.

وستقسم المهمة إلى خمس مراحل، تستخدم كل منها أدوات مختلفة لدراسة الكويكب من مسافات مختلفة. من الأمور ذات الأهمية الخاصة للعلماء موقع الارتطام الذي يبلغ عرضه 173 ميلًا على الكويكب. يمكن أن يوفر موقع التأثير هذا معلومات قيمة حول تكوين الكوكب ويحل محل النواة الحديدية التي يتعذر الوصول إليها للأرض.

بشكل عام، تمثل المهمة إلى Psyche 16 قفزة كبيرة للأمام في فهمنا لبدايات النظام الشمسي. ومن خلال دراسة هذا الكويكب الغني بالمعادن، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول تكوين كوكبنا وكوكب آخر مثله.

المصدر: آيرش صن، باحثون من جامعة ولاية أريزونا