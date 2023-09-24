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كبسولة OSIRIS-REx التابعة لناسا تستعد للهبوط مع عينة من الكويكب

Byروبرت أندرو

سبتمبر 24، 2023
كبسولة OSIRIS-REx التابعة لناسا تستعد للهبوط مع عينة من الكويكب

من المقرر أن تقوم كبسولة OSIRIS-REx التابعة لناسا بهبوط مظلي في صحراء يوتا يوم الأحد، إيذانا بنهاية مهمتها التي استمرت سبع سنوات. وإذا نجح الهبوط، فسيكون ذلك ثالث وأكبر عينة من الكويكبات التي يتم إحضارها إلى الأرض على الإطلاق.

تم إطلاق مهمة OSIRIS-REx بالتعاون مع جامعة أريزونا في سبتمبر 2016، بهدف جمع عينات من بينو، وهو كويكب قريب من الأرض غني بالكربون. وبعد أربع سنوات، هبطت الكبسولة بنجاح على سطح بينو وجمعت حوالي 250 جرامًا من الغبار.

ووصفت عالمة ناسا إيمي سيمون عودة العينة القادمة بأنها "تاريخية"، مشيرة إلى أنها ستكون أكبر عينة يتم إعادتها منذ صخور القمر أبولو. ومن المتوقع أن توفر العينات رؤى قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي وصلاحية الأرض للسكن.

ويعتبر الهبوط الآمن للكبسولة محفوفًا بالمخاطر، لكن مديري المهمة في وكالة ناسا متفائلون بشأن الهبوط "الفوري". ستكون العودة الناجحة لعينة الكويكب بمثابة إنجاز كبير للمهمة ولاستكشاف الكويكبات في المستقبل.

مصادر:
- رويترز
- وكالة الصحافة الفرنسية

By روبرت أندرو

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