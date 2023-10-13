المرحلة الأساسية لـ SLS التابعة لناسا لمهمة Artemis II على وشك الانتهاء

أعلنت وكالة ناسا، جنبًا إلى جنب مع شركاء الصناعة Aerojet Rocketdyne وBoeing، أنه تم تثبيت جميع محركات RS-25 الأربعة على المرحلة الأساسية لصاروخ SLS التابع للوكالة لمهمة Artemis II. المرحلة الأساسية، التي تتضمن خزانين يعملان بالوقود السائل ومحركات RS-25، هي العمود الفقري لصاروخ SLS الضخم الذي سيشغل أول مهمة مأهولة إلى القمر تحت قيادة أرتميس.

بدأ المهندسون في منشأة ميشود للتجميع التابعة لناسا في نيو أورلينز الآن اختبار التكامل النهائي للمرحلة الأساسية استعدادًا لشحنها إلى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. وسيضمن هذا الاختبار قبول المرحلة قبل نقلها إلى وجهتها النهائية.

ستوفر المرحلة الأساسية، التي يبلغ ارتفاعها 212 قدمًا، أكثر من مليوني رطل من الدفع خلال الدقائق الثماني الأولى من الرحلة. هذه القوة الهائلة ضرورية لإرسال طاقم مكون من أربعة رواد فضاء داخل مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا في مهمة مدتها 10 أيام حول القمر.

كان تركيب محركات RS-25 على المسرح الأساسي بمثابة جهد تعاوني بين NASA وAerojet Rocketdyne وBoeing. تضمنت العملية عدة خطوات، بما في ذلك التوصيلات الهيكلية للمحركات الفردية وتأمين مشغلات التحكم في ناقلات الدفع والواجهات الإضافية.

بمجرد اكتمال الاختبار واعتبار الأجهزة مقبولة، سيتم نقل المرحلة الأساسية إلى مركز كينيدي للفضاء عبر بارجة بيجاسوس التابعة لناسا. وسينضم إلى مكونات الصواريخ الأخرى، بما في ذلك معززات ومحولات الصواريخ الصلبة، والتي هي في مراحل مختلفة من الاكتمال.

يعد صاروخ SLS، إلى جانب Orion وGateway، جزءًا أساسيًا من خطط ناسا طويلة المدى لاستكشاف الفضاء السحيق. يوفر القدرة على إرسال رواد فضاء وإمدادات ومركبة أوريون الفضائية إلى القمر في مهمة واحدة. يهدف برنامج أرتميس التابع لناسا إلى هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر.

مصادر:

– NASA.gov (كورين بيكنجر)