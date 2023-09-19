ناسا تتوقع احتمالية اصطدام الكويكب بينو بالأرض، مما قد يؤثر على منطقة بحجم ولاية تكساس

أثار علماء وكالة ناسا مخاوف بشأن احتمال اصطدام الكويكب بينو بالأرض في المستقبل، مما يشكل تهديدا محتملا لمنطقة بحجم ولاية تكساس. بينو هو جسم قريب من الأرض (NEO) يمر بالقرب من الكوكب كل ست سنوات تقريبًا، وكان تحت المراقبة منذ اكتشافه في سبتمبر 1999.

ووفقا للخبراء، هناك احتمال أن يتمكن بينو من المرور عبر "ثقب الجاذبية"، مما يغير مساره ويضعه في مسار تصادمي مع الأرض في عام 2182. وتشير دراسة حديثة أجراها الفريق العلمي OSIRIS-REx إلى أن بينو لديه فرصة بنسبة 0.037% (1 من 2,700) للاصطدام بالأرض، اعتمادًا على رحلته القادمة في عام 2135.

وتعد كتلة وحجم كويكب بينو أصغر بكثير مقارنة بالكويكب الذي تسبب في انقراض الديناصورات قبل 66 مليون سنة. يبلغ عرض بينو ثلث ميل فقط، أي ما يعادل حجم ثلاث بنايات في المدينة تقريبًا. وعلى الرغم من صغر حجمه، فإن تأثير بينو على الأرض سيطلق طاقة تعادل 1,200 ميغا طن، وهي أقوى 24 مرة من أي سلاح نووي من صنع الإنسان.

وعلق دافيد فارنوتشيا، قائد الدراسة من مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض، على دقة حسابات مسار الكويكب. وقد قدمت بيانات OSIRIS-REx معلومات أكثر دقة، مما سمح للعلماء باختبار حدود نماذجهم والتنبؤ بدقة بالمسار المستقبلي لبينو حتى عام 2135.

وفي حين تعتبر فرص اصطدام بينو بالأرض منخفضة، فإن المراقبة المستمرة والدراسة الإضافية للكويكب ستكون ضرورية لتوفير فهم أفضل لمساره المستقبلي. ومع التقدم التكنولوجي والمزيد من الأبحاث، يأمل العلماء في تطوير استراتيجيات للتخفيف من آثار الكويكبات المحتملة وحماية كوكبنا في المستقبل.

مصادر:

- العنوان: ناسا تتوقع احتمالية اصطدام الكويكب بينو بالأرض بحجم منطقة تكساس

– المصدر: وتاج

– المؤلفون : لم يكشف عنها

– تاريخ النشر : غير معلن