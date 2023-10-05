ناسا تتوقع أن يصطدم الكويكب بينو بالأرض بعد 159 عامًا

ووفقا لفريق OSIRIS-REx التابع لناسا، هناك احتمال أن يضرب الكويكب بينو، الذي تم اكتشافه عام 1999، الأرض خلال 159 عاما، أي حوالي عام 2182. وهذا الكويكب أكبر من مبنى إمباير ستيت في نيويورك.

وعلى الرغم من أن فرص اصطدام بينو بالأرض لا تتجاوز 0.037 في المئة، إلا أن العلماء يقدرون أنه في حالة اصطدامه، فإنه يمكن أن يطلق 1200 ميغا طن من الطاقة. سيكون هذا أقوى 24 مرة من أي سلاح نووي تم صنعه على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا احتمال أن يحتوي بينو على جزيئات الأرجونيك التي يمكن أن تدعم الحياة على الأرض.

تم تحديده في الأصل باسم 1999 RQ36، وقد تم تسمية بينو من قبل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات من ولاية كارولينا الشمالية. وكانت ناسا تراقب هذا الكويكب عن كثب وحددت أنه يقترب من الأرض كل 6 سنوات. وقد مر بالأرض في الأعوام 1999 و2005 و2011.

وفي عام 2021، هبطت مركبة فضائية تابعة لناسا بنجاح على سطح بينو الوعر وجمعت عينة من الصخور التي يعود تاريخها إلى ولادة نظامنا الشمسي. سيتم إرجاع هذه العينة إلى الأرض لمزيد من التحليل.

في حين أن التأثير المحتمل لبينو مثير للقلق، فمن المهم ملاحظة أن هذه التوقعات تستند إلى الملاحظات والحسابات الحالية. وسيستمر المزيد من البحث والمراقبة لتحسين فهمنا للمخاطر المرتبطة بهذا الكويكب.

مصادر:

– فريق OSIRIS-REx التابع لناسا

- ناسا