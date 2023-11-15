اكتشف الاحتفال الكوني: صورة ديوالي المذهلة لناسا

مع بدء احتفالات ديوالي المبهجة، شاركت وكالة ناسا صورة مذهلة تضفي عنصرًا كونيًا على الاحتفال. كشفت وكالة الفضاء مؤخرًا عن صورة آسرة التقطها تلسكوب هابل الفضائي، تُظهر مجموعة من النجوم يُطلق عليها اسم "مهرجان الأضواء السماوي". تقع هذه المجموعة النجمية على بعد 30,000 ألف سنة ضوئية تقريبًا من الأرض، وتُلقي توهجًا ساحرًا عبر الكون.

الصورة، التي شاركتها وكالة ناسا على صفحتها X، هي بمثابة متعة بصرية مصحوبة بتحية ديوالي الدافئة: "عيد ديوالي سعيد لجميع المحتفلين. التقطت ناسا هابل مهرجانًا سماويًا للأضواء - عنقود كروي - على بعد 30,000 ألف سنة ضوئية من الأرض، بالقرب من المركز الكثيف والمترب لمجرتنا درب التبانة. تكشف الصورة عن مزيج من النجوم القديمة والحديثة، والتي تمتد لنطاق عمري مذهل يتراوح من 2 مليار إلى 12 مليار سنة.

يحتل العنقود الكروي مركز الصدارة في الإطار، مع عدد كبير من النجوم الصفراء المتجمعة معًا. وهي محاطة بنجوم زرقاء وصفراء، مما يخلق تباينًا آسرًا على خلفية الظلام العميق للفضاء. تتحدث هذه التحفة السماوية كثيرًا عن الجمال المعقد الموجود خارج كوكبنا.

كانت استجابة المجتمع عبر الإنترنت مليئة بالرهبة والإعجاب. أعرب أحد المستخدمين عن دهشته، حيث قام بمساواة العنقود الكروي مع كرة الديسكو الخاصة بمجرة درب التبانة. وأشاد آخر بالصورة باعتبارها «تحفة الخلق»، مقدرًا التألق الكامن وراء هذه الأعاجيب السماوية.

ديوالي، المهرجان الهندي الكبير، يرمز إلى انتصار الخير على الشر والمعرفة على الجهل. إنه الوقت الذي تزين فيه المنازل بأضواء نابضة بالحياة، تحتفي بالخير والفضيلة. لقد كان تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا، والذي تم إطلاقه في عام 1990، حافزًا في التقاط عجائب الكون. مع التقاط أكثر من 47,000 جرم سماوي بالفعل، يواصل التلسكوب إبهارنا بوضوحه البصري. على مدار عمره الرائع الذي يبلغ 30 عامًا، سافر التلسكوب أكثر من 4.4 مليار ميل، وأكمل أكثر من 175 ألف دورة حول الأرض.

في عيد ديوالي هذا، دعونا نستمتع بالاحتفال الكوني الذي قدمته صورة ناسا المذهلة، وتذكرنا بالجمال اللامحدود الموجود خارج عالمنا الأرضي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو مهرجان ديوالي؟

ديوالي، المعروف أيضًا باسم ديبافالي، هو مهرجان هندوسي مهم يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم. إنه يرمز إلى انتصار النور على الظلام، والخير على الشر، والمعرفة على الجهل. خلال ديوالي، يتم تزيين المنازل بالأضواء والمصابيح، وتشارك العائلات في الصلاة والأعياد وتبادل الهدايا.

2. ما هي الكتلة الكروية؟

الكتلة الكروية هي مجموعة كروية من النجوم مرتبطة ببعضها البعض عن طريق الجاذبية. تحتوي هذه العناقيد عادة على مئات الآلاف، أو حتى الملايين، من النجوم. تم العثور عليها في الهالات المجرية وهي من بين أقدم الأشياء في الكون.

3. إلى أي مدى تقع مجموعة "مهرجان الأضواء السماوية"؟

تقع مجموعة "مهرجان الأضواء السماوية"، التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا، على بعد حوالي 30,000 ألف سنة ضوئية من الأرض. وهذا يعني أن الضوء الذي نراه في الصورة اليوم بدأ رحلته نحونا منذ 30,000 ألف سنة.

4. كم عدد الأجرام السماوية التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي؟

حتى الآن، تمكن تلسكوب هابل الفضائي من التقاط أكثر من 47,000 جسم سماوي. وهذا يشمل المجرات والسدم والمجموعات النجمية والمزيد. تتيح أدوات التلسكوب القوية وقدراته عالية الدقة للعلماء استكشاف الكون بتفاصيل غير مسبوقة.

مصادر:

– ناسا – https://www.nasa.gov/