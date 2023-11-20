منظر مذهل للتوهج الجوي للأرض والقمر من الفضاء

اجتاحت صورة مذهلة من الفضاء الإنترنت، وأظهرت الجمال الرائع لكوكبنا الأم. التقطت هذه الصورة المذهلة من قبل محطة الفضاء الدولية التابعة لناسا في 14 نوفمبر، وهي تسلط الضوء على ظاهرة "التوهج الهوائي" الساحرة للأرض مع سطوع القمر برشاقة فوقها.

يشير التوهج الهوائي إلى الانبعاث الخافت للضوء من الغلاف الجوي للأرض أثناء الليل. ويحدث ذلك عندما يتم تحفيز الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي بواسطة الإشعاع الشمسي أثناء النهار ثم تطلق تلك الطاقة على شكل ضوء متوهج في الليل. على الرغم من أنه لا يمكن رؤيته بالعين المجردة من السطح، فقد شهد رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية هذا المشهد الأثيري من الفضاء وكانوا طيبين بما يكفي لمشاركة صورهم المذهلة معنا.

تصور الصورة الرقص الدقيق بين توهج الأرض الهوائي وتوهج القمر الهادئ. ومع ظاهرة الغلاف الجوي للكوكب التي ترسم السماء بلون أخضر ناعم، يضيف القمر لمسة إضافية من الأناقة، ويضيء الظلام بتألقه اللطيف. إن التناقض بين الوهج الهوائي النابض بالحياة وضوء القمر الشاحب يخلق مشهدًا سماويًا حقيقيًا - مزيجًا من العجائب الكونية والهدوء.

لا تعرض هذه الصورة الاستثنائية الجمال الرائع لكوكبنا فحسب، بل تقدم أيضًا منظورًا جديدًا لاتساع الكون وعجائبه. إنه بمثابة تذكير بالمناظر المذهلة التي لا يمكن مشاهدتها إلا من وجهة نظر الفضاء، مما يثير إحساسنا بالفضول والعجب.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الهواء؟

ج: يشير التوهج الهوائي إلى الانبعاث الخافت للضوء من الغلاف الجوي للأرض أثناء الليل. ويحدث ذلك عندما يتم تحفيز الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي بواسطة الإشعاع الشمسي أثناء النهار ثم تنبعث منها بعد ذلك تلك الطاقة كضوء متوهج في الليل.

س: كيف تم التقاط الصورة؟

ج: تم التقاط الصورة بواسطة محطة الفضاء الدولية (ISS) التابعة لناسا في 14 نوفمبر.

س: هل يمكن رؤية التوهج الهوائي من سطح الأرض؟

ج: لا، الوهج الهوائي لا يرى بالعين المجردة من السطح. ومع ذلك، يمكن أن يلاحظها رواد الفضاء ويلتقطونها من الفضاء.