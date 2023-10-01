ناسا تؤجل موعد إطلاق مهمة Psyche لاستكشاف الكويكب الغني بالمعادن

أعلنت وكالة ناسا تأجيل إطلاق مهمة Psyche لمدة أسبوع، والتي تهدف إلى استكشاف كويكب غني بالمعادن. كان من المقرر في الأصل أن يتم الإطلاق في 5 أكتوبر، وسيتم الآن الإطلاق في 12 أكتوبر باستخدام صاروخ SpaceX's Falcon Heavy. ستظل نافذة المهمة مفتوحة حتى 25 أكتوبر. ويهدف التأخير إلى السماح لفريق ناسا بإكمال عمليات التحقق من المعلمات المستخدمة للتحكم في محركات غاز النيتروجين البارد للمركبة الفضائية Psyche.

الهدف الأساسي لمهمة Psyche هو دراسة كويكب Psyche، الذي يُعتقد أنه النواة الغنية بالحديد لبنة بناء كوكب صخري. ومن خلال جمع الصور ورسم الخرائط السطحية وغيرها من البيانات من الكويكب، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة حول التكوين الأساسي للأرض والكواكب الأخرى. يبلغ عرض الكويكب 280 كيلومترًا، وستقترب المركبة الفضائية من سطحه إلى مسافة 75 كيلومترًا.

خلال رحلتها التي ستستغرق ست سنوات، ستسافر المركبة الفضائية Psyche مسافة 3.6 مليار كيلومتر وستحصل على مساعدة الجاذبية للتحليق بالقرب من المريخ، على بعد 3000-4000 كيلومتر من سطحه. تم تقدير إجمالي تكاليف دورة حياة مهمة Psyche في البداية بمبلغ 959 مليون دولار، لكنها تضخمت منذ ذلك الحين إلى حوالي 1.2 مليار دولار.

يعد تأخير الإطلاق ضروريًا لضمان سلامة محركات المركبة الفضائية على المدى الطويل من خلال تشغيلها ضمن حدود درجات الحرارة. وفي الأيام المقبلة، سيقوم فريق المهمة بالتحقق من معايير وإجراءات الإطلاق بعد مراجعة جاهزية الطيران واختبار إطلاق النار الثابت لصاروخ فالكون هيفي.

المصدر: ناسا (لا يوجد عنوان URL متاح)