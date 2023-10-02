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علوم

تأجيل مهمة ناسا Psyche مرة أخرى لإطلاقها في عام 2023

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 2، 2023
تأجيل مهمة ناسا Psyche مرة أخرى لإطلاقها في عام 2023

أعلنت وكالة ناسا تأجيلا آخر لإطلاق مهمة Psyche، التي تهدف إلى إعادة عينات الأرض من كويكب اسمه Psyche. كان من المقرر أصلاً أن يتم الإطلاق في أغسطس 2022، إلا أن الإطلاق واجه عدة انتكاسات. في الشهر الماضي، تم تخزين الألواح الشمسية للمركبة الفضائية وتحميل وقود غاز الزينون، استعدادًا للإطلاق المخطط له في 5 أكتوبر 2023. ومع ذلك، قامت ناسا الآن بتأجيل تاريخ الإطلاق إلى 12 أكتوبر 2023.

سيتم تنفيذ الإطلاق باستخدام SpaceX Falcon Heavy من مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. سيسمح التأخير الإضافي لمهندسي ناسا بمزيد من الوقت للتحقق من المعلمات المستخدمة للتحكم في محركات غاز النيتروجين البارد على مركبة الفضاء Psyche. تعتبر أجهزة الدفع هذه ضرورية لإدارة موقف المركبة الفضائية وضمان طول عمرها أثناء المهمة.

تعتبر مهمة Psyche مهمة لأنها ستكون أول مهمة عودة عينة إلى كويكب غني بالمعادن. وقد يحمل الكويكب المستهدف، الواقع بين المريخ والمشتري في الحزام الرئيسي، أدلة على تكوين الكواكب الأرضية مثل الأرض. يعتقد العلماء أنه يمكن أن يكون نواة كوكبية، ودراسته يشبه إلقاء نظرة خاطفة على المراحل الأولى للنظام الشمسي.

لقد حجزت وكالة ناسا فرص الإطلاق في الفترة من 12 إلى 25 أكتوبر. وتسمح هذه المرونة بمزيد من التأخير، مما يضمن إمكانية المضي قدمًا في المهمة بنجاح.

مصادر:
- ناسا

فريف:
— مهمة إعادة العينات: مهمة فضائية تقوم بجمع عينات من جرم سماوي وإعادتها إلى الأرض لتحليلها علمياً.

By فيكي ستافروبولو

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