استكشاف الغلاف الجوي الغريب لتيتان: اليعسوب يستعد لمهمة إلى أكبر قمر في زحل

تقترب مهمة Dragonfly الطموحة التابعة لناسا خطوة واحدة من كشف أسرار قمر زحل، تيتان. خضعت Dragonfly، وهي طائرة عمودية بحجم السيارة، لاختبارات صارمة في أنفاق الرياح الشديدة على الأرض لضمان قدرتها على التنقل في الظروف الغريبة على تيتان. قامت سلسلة الاختبارات الأخيرة في النفق دون سرعة الصوت في فيرجينيا بمحاكاة الغلاف الجوي لتيتان، مما يوفر بيانات قيمة لمهندسي ناسا.

أثناء الاختبارات، أكمل نموذج نصف الحجم من Dragonfly مجهز بثمانية دوارات أكثر من 700 عملية، وجمع 4,000 نقطة بيانات فردية. كان التركيز على تكوينين للطيران: الهبوط والانتقال إلى الطيران الآلي عند الوصول إلى تيتان، والرحلة الأمامية فوق سطح القمر. أدى الإنجاز الناجح لجميع أهداف الاختبار إلى زيادة الثقة في نماذج المحاكاة الموجودة على الأرض، مما مكن العلماء من استقراء النتائج وفقًا لظروف تيتان.

تيتان، عالم مليء بالميثان، يأسر العلماء بقدرته على العيش. قبل وصول المركبة الفضائية كاسيني في عام 2004، لم يكن يُعرف سوى القليل عن هذا القمر الغامض. كشفت تحليقات كاسيني القريبة من تيتان عن عالم محيطي مذهل يحتوي على الإيثان السائل والميثان، يشبه الأنهار والبحيرات على الأرض. تُعد الغيوم والأمطار الناتجة عن غاز الميثان جزءًا من نظام الطقس الديناميكي على تيتان. تعتبر ناسا تيتان بيئة مثالية لدراسة الظروف اللازمة لشكل مختلف تمامًا من الحياة.

على الرغم من درجات الحرارة الشديدة والكيمياء المميزة لتيتان، إلا أن سطحه يشبه الأرض. تشير وكالة ناسا إلى أن "سطح تيتان هو أحد أكثر الأماكن شبهاً بالأرض في النظام الشمسي، وإن كان ذلك في درجات حرارة أكثر برودة بكثير وبكيمياء مختلفة". في هذه البيئة المتجمدة حيث يأخذ الجليد المائي دور الصخور، فإن مهمة Dragonfly للتحقيق في خصائص تيتان الفريدة تكتسب أهمية عميقة.

إن تصميم Dragonfly، الذي يشبه سيارة صغيرة بأربعة أذرع ودوارات هليكوبتر مكدسة، يعزز جاذبية تيتان المنخفضة والجو الكثيف من أجل الملاحة دون عناء. ستشارك الطائرة العمودية في رحلات قصيرة، وتتقدم تدريجيًا إلى رحلات أطول "قفزة" تصل إلى 8 كيلومترات. على طول الطريق، ستجري Dragonfly محطات توقف لجمع عينات من بيئة القمر.

في حين أنه من المقرر إطلاق Dragonfly في موعد لا يتجاوز عام 2027، فإن وصولها المتوقع إلى تيتان في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي يعد باستكشافات رائدة. تهدف مهمة ناسا إلى تحويل الخيال العلمي إلى حقيقة استكشافية. مع استمرار المركبة الفضائية في التبلور، تزداد الإثارة للتطورات الثورية التي ستجلبها Dragonfly أثناء عبورها سماء وسطح تيتان.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو اليعسوب؟

Dragonfly عبارة عن طائرة عمودية بحجم سيارة صممتها وكالة ناسا لمهمتها لاستكشاف قمر زحل، تيتان. وتتميز بأربعة أذرع، يحمل كل منها دوارين هليكوبتر.

2. ما هي الاختبارات الأخيرة التي أجريت على Dragonfly؟

ركزت الاختبارات الأخيرة على نزول Dragonfly وانتقالها إلى الطيران الآلي عند وصولها إلى تيتان، بالإضافة إلى رحلتها الأمامية فوق سطح القمر. أُجريت هذه الاختبارات في أنفاق الرياح الأرضية في النفق دون الصوتي في فرجينيا.

3. لماذا يعتبر تيتان بيئة مثالية للاستكشاف؟

يعرض تيتان، أكبر أقمار زحل، عالمًا محيطيًا به أنهار وبحيرات وبحار من الإيثان السائل والميثان. يوفر نظام الطقس الذي يحركه الميثان، والجاذبية المنخفضة، والغلاف الجوي الكثيف فرصًا فريدة لدراسة الظروف التي يمكن أن تدعم حياة مختلفة عن الأرض.

4. متى سيتم إطلاق Dragonfly؟

من المتوقع أن يتم إطلاق Dragonfly في موعد لا يتجاوز عام 2027، ومن المتوقع وصوله إلى تيتان في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.

5. ما هي أهداف مهمة Dragonfly؟

تهدف مهمة Dragonfly إلى استكشاف سطح تيتان والغلاف الجوي، وجمع العينات وإجراء تحقيقات علمية لفهم مدى صلاحية القمر للحياة وإمكاناته بشكل أفضل.