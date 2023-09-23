تتعاون ناسا ولونستار وجزيرة آيل أوف مان لتخزين البيانات بأمان على القمر باستخدام بلوكتشين

في شراكة رائدة، من المقرر أن تقوم وكالة الفضاء ناسا وشركة الكمبيوتر الناشئة Lonestar وجزيرة مان بإحداث ثورة في تخزين البيانات من خلال استخدام تقنية blockchain لتخزين المعلومات بشكل آمن على القمر. يهدف هذا المشروع المبتكر إلى إنشاء سجل آمن وغير قابل للتغيير للمهمات القمرية، مع الحفاظ على البيانات المهمة حول المركبات الفضائية والبضائع وأهداف المهمة.

إن التطبيقات المحتملة لتقنية blockchain في استكشاف القمر واسعة النطاق. ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا السجلات الموزعة، يمكن للمنظمات ووكالات الفضاء المشاركة في البعثات القمرية تعزيز دقة البيانات وشفافيتها. تضمن الثبات المتأصل في Blockchain أن تظل المعلومات المخزنة على القمر آمنة من العبث أو التغيير.

ومع ذلك، فإن المبادرة التعاونية لا تتوقف عند المهام القمرية. ويهدف أيضًا إلى حماية أسرار الأرض في حال أصبح كوكبنا غير صالح للسكن. ومن خلال استخدام تقنية blockchain كحل تخزين آمن على القمر، يمكن الحفاظ على البيانات المهمة والمعرفة الحيوية للأجيال القادمة.

تخيل سيناريو يمكن فيه تخزين معلومات علمية أو تاريخية أو ثقافية مهمة بعيدًا عن الأرض، وحمايتها من أي أحداث كارثية محتملة. يمهد التعاون بين وكالة ناسا ولونستار وجزيرة مان الطريق لمثل هذا الاحتمال.

أثبتت تقنية Blockchain، المصممة في الأصل لتشغيل العملات المشفرة مثل Bitcoin، أنها أداة متعددة الاستخدامات لإدارة البيانات بشكل آمن. إن طبيعته اللامركزية وحماية التشفير تجعله خيارًا مثاليًا لإنشاء حل تخزين بيانات غير قابل للتغيير على القمر.

يمثل هذا التعاون الرائد خطوة مهمة إلى الأمام في استكشاف واستخدام سطح القمر. ومن خلال تسخير قوة تقنية blockchain، تعمل وكالة ناسا ولونستار وجزيرة آيل أوف مان على دفع حدود ما هو ممكن في استكشاف الفضاء وتخزين البيانات.

مصادر:

– بي بي سي العلوم التركيز