ناسا تمول مشروعًا بقيمة 60 مليون دولار لبناء منزل على القمر بحلول عام 2040

منحت وكالة ناسا عقدًا بقيمة 60 مليون دولار لشركة إنشاءات مقرها أوستن لبناء منزل على القمر بحلول عام 2040. ويتضمن المشروع المبتكر استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد واسعة النطاق ستستخدم الخرسانة القمرية المصنوعة من الصخور وغبار القمر للبناء. أساس المسكن القمري. وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الخاصة، تعمل وكالة ناسا على تصميم المكونات الأساسية مثل الأبواب والبلاط والمفروشات للمسكن القمري. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المخطط أيضًا خططًا لإنشاء قاعدة على المريخ لاستيعاب المقيمين في المستقبل.

ولا يزال المشروع في مراحله الأولى، حيث توفر التصاميم المفاهيمية لعام 2022 لمحة عن المظهر المحتمل للبيت القمري. ومع ذلك، من المتوقع أن تتطور هذه التصاميم مع مرور الوقت. ولم تكشف ناسا عن تكلفة المدنيين الذين يسعون إلى التراجع عن القمر في هذا الوقت.

تشتهر شركة البناء ICON بخبرتها في الطباعة ثلاثية الأبعاد. وباستخدام نظامهم الخاص، The Vulcan، فإنهم قادرون على طباعة المنازل الفخمة طبقة تلو الأخرى. تستخدم الطابعة خليطًا من الأسمنت والرمل والماء كخيوط تشبه الحبر الكثيف. تتم طباعة العناصر الهيكلية مثل الجدران والأسقف بشكل منفصل ويتم تجميعها لاحقًا. واللافت أن هذه الطريقة يمكنها إكمال العقارات خلال 3 ساعة فقط.

منذ تأسيسها في عام 2018، نجحت شركة ICON في طباعة أكثر من 3 منزل بتقنية ثلاثية الأبعاد في أوستن. أثار التنفيذ السريع لطريقة البناء المبتكرة هذه الاهتمام كحل محتمل لأزمة الإسكان في الولايات المتحدة.

ترى وكالة ناسا أن الموائل المطبوعة ثلاثية الأبعاد تمثل جانبًا مهمًا من طموحاتها القمرية. وتهدف الوكالة إلى تأسيس وجود بشري مستدام على القمر، حيث يعيش الناس ويعملون هناك بشكل مستمر. تركز ICON على تعزيز البنية التحتية للمنزل القمري لتحمل التحديات الحرارية والإشعاع وتهديدات النيازك الدقيقة.

قبل أن يتم نشر الطابعة ثلاثية الأبعاد، ستحتاج ناسا إلى إنشاء مناطق هبوط للصواريخ على القمر. يجب أن تكون منصات الهبوط هذه على مسافة آمنة من المساكن القمرية لتقليل تأثيرات الغبار القمري أثناء عمليات الصواريخ.

تخطط ICON لتقييم أداء الطابعة في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في فبراير، واختبار قدرتها على التكيف مع ظروف الفراغ والإشعاع في الفضاء على وجه التحديد. سيعتمد الجدول الزمني للمشروع على التقدم الذي أحرزته وكالة ناسا في إنشاء مناطق الهبوط على سطح القمر. وتستعد وكالة الفضاء حاليا لمهمة أرتميس، التي تهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى مدار القمر في عام 2024، تليها مهمات الهبوط في عام 2025 أو 2026.

مصادر:

- ناسا

- أيقونة