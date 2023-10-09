تخطط ناسا لبناء وتأجير المنازل القمرية بحلول عام 2040

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، يقال إن وكالة ناسا تخطط لبناء أول منزل على القمر يمكن تأجيره لرواد الفضاء والمدنيين بحلول عام 2040. وتتضمن الخطة إرسال طابعة ثلاثية الأبعاد كبيرة إلى القمر واستخدام الخرسانة القمرية المصنوعة من الصخور. الشظايا المعدنية، والغبار لبناء الهيكل على سطحه.

لا يزال السكن المقترح على سطح القمر في المراحل الأولى من المناقشات، ولكنه سيحتوي على أبواب وبلاط وأثاث تم إنشاؤه بمساعدة الجامعات والشركات الخاصة. ولم تكشف وكالة ناسا عن أسعار الإيجار للإقامة في المنزل القمري.

حصلت شركة ICON، ومقرها أوستن، والمعروفة بتقنيات البناء المتقدمة والطباعة ثلاثية الأبعاد واسعة النطاق، على عقد في إطار المرحلة الثالثة من برنامج أبحاث ابتكار الأعمال الصغيرة التابع لناسا. العقد الذي تبلغ قيمته 3 مليون دولار تقريبًا مخصص لتطوير أنظمة البناء الفضائية لدعم استكشاف ناسا المخطط للقمر وما بعده.

يهدف نظام أوليمبوس الخاص بشركة ICON إلى الاستفادة من الموارد القمرية المحلية كمواد بناء لنظام بناء متعدد الأغراض. وتستخدم الشركة بالفعل تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد على الأرض لبناء المنازل طبقة بعد طبقة باستخدام نظامها المسمى The Vulcan.

ترى ناسا إمكانية في المنازل المطبوعة ثلاثية الأبعاد لمهمتها لمعرفة المزيد عن القمر والفضاء حيث أنها سريعة وسهلة التركيب. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها قبل أن يصبح المنزل القمري حقيقة. وستكون إحدى الخطوات الأولية هي إنشاء منصات هبوط لإطلاق الصواريخ التي تحمل الطابعة ثلاثية الأبعاد إلى سطح القمر، وهو ما من المتوقع أن يحدث في السنوات القليلة المقبلة كجزء من مهمة أرتميس التابعة لناسا.

ستقوم ICON باختبار الطابعة ثلاثية الأبعاد في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في فبراير لتحديد مدى جدوى بناء منزل مستدام على سطح القمر خلال العقدين المقبلين.

بشكل عام، تمثل خطة ناسا لبناء وتأجير المنازل القمرية خطوة مهمة نحو إقامة تواجد مستدام على القمر، وذلك باستخدام تقنيات البناء المبتكرة والاستفادة من الموارد المحلية.

مصادر:

- اوقات نيويورك