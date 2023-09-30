ناسا تختار أربعة مفاهيم للبعثات لاستكشاف الفيزياء الشمسية

اختارت ناسا أربعة مفاهيم للمهمة لمواصلة استكشاف مجال الفيزياء الشمسية، وفقًا لنيكي فوكس، المدير المساعد للعلوم في ناسا. تتمتع الدراسات المختارة بالقدرة على معالجة الأسئلة الحاسمة في الفيزياء الشمسية، والتي تركز على فهم الشمس وتأثيراتها على النظام الشمسي.

يهدف مفهوم المهمة الأولى، المسمى التلسكوب الطيفي عالي الإنتاجية للأشعة فوق البنفسجية (EUVST)، إلى استكشاف ديناميكيات الغلاف الجوي للشمس وكيفية دفع الرياح الشمسية. ومن خلال مراقبة الأشعة فوق البنفسجية الشديدة المنبعثة من الشمس، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة للآليات الكامنة وراء الانفجارات الشمسية وتأثيرها على الأرض.

ويسعى المفهوم الثاني، المعروف باسم الأوريجامي المغناطيسي لقذف الكتلة الإكليلية (MOM-CME)، إلى كشف أسرار قذف الكتلة الإكليلية (CMEs). والانبعاث الإكليلي الكتلي عبارة عن انفجارات قوية للمواد الشمسية يمكنها تعطيل اتصالات الأقمار الصناعية وإتلاف شبكات الطاقة على الأرض. ستستخدم المهمة أسطولًا من الأقمار الصناعية المصغرة لدراسة المجالات المغناطيسية المعقدة المرتبطة بالانبعاث الإكليلي الإكليلي وقدرتها على التأثير على كوكبنا.

بعد ذلك، تهدف مهمة تجربة مقياس التداخل الراديوي الشمسي الفضائي (SunRISE) إلى استكشاف كيفية إنتاج انفجارات الراديو الشمسية وكيفية انتشارها عبر الفضاء. يمكن لهذه الانفجارات، التي تطلق كميات هائلة من الطاقة على شكل موجات راديو، أن تتداخل مع أنظمة الاتصالات وتؤثر على الأقمار الصناعية. ستستخدم SunRISE كوكبة من المركبات الفضائية الصغيرة لإنشاء تلسكوب راديوي افتراضي، مما يمكّن العلماء من دراسة أصول وسلوك هذه الانفجارات بالتفصيل.

وأخيرًا، ستركز مهمة مستكشف الطاقة الشمسية متعدد الشقوق (MUSE) على فهم العمليات التي تعمل على تسريع جسيمات الطاقة الشمسية (SEPs) أثناء التوهجات الشمسية. SEPs هي جزيئات عالية الطاقة يمكن أن تشكل مخاطر على رواد الفضاء وتلحق الضرر بالمركبات الفضائية. سوف يستخدم MUSE تقنيات التصوير المتقدمة لمراقبة آليات التسارع في العمل والمساعدة في تحسين توقعات الطقس الفضائي.

تم اختيار مفاهيم المهمة هذه من مجموعة المقترحات المقدمة من وكالة ناسا والشركاء الدوليين. تمثل الدراسات المختارة تطورات كبيرة في أبحاث الفيزياء الشمسية ولديها القدرة على تعميق فهمنا للشمس وتأثيرها على الأرض.

مصادر:

– ناسا – https://www.nasa.gov/feature/nasa-selects-four-mission-concepts-to-study-the-sun-s-violent-energy-events