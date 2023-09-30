ناسا تختار أربع بعثات لدراسة ديناميكيات الشمس

اختارت ناسا أربع بعثات استكشافية صغيرة لإجراء دراسات مفاهيمية من شأنها تعزيز فهمنا لديناميات الشمس. ستركز هذه المهام على دراسة ظواهر مثل الانبعاثات الكتلية الإكليلية، والشفق القطبي، والرياح الشمسية، بهدف الحصول على فهم أفضل للاتصال بين الشمس والأرض.

تم اختيار مفاهيم المهمة الأربعة المختارة نظرًا لقدرتها على معالجة الأسئلة العلمية المهمة وتقديم مساهمات كبيرة في مجال الفيزياء الشمسية. أعرب نيكي فوكس، المدير المساعد للعلوم في مقر ناسا، عن سعادته بالمقترحات، مشيرًا إلى أنها لا تعتمد فقط على الأبحاث الحالية ولكن لديها أيضًا القدرة على تقديم رؤى جديدة وأعمق حول الغلاف الجوي الشمسي والطقس الفضائي.

يهدف مفهوم المهمة الأولى، المسمى التحقيق الشامل للذيل المغناطيسي والشفق القطبي للأرض (CINEMA)، إلى دراسة بنية وتطور طبقة البلازما للأرض. سيتم تحقيق ذلك من خلال نشر كوكبة من تسعة CubeSats في مدار أرضي منخفض متزامن مع الشمس.

أما مفهوم المهمة الثانية، والمعروف باسم مستكشف المغناطيسية الكروموسفيرية (CMEx)، فسوف يركز على فهم الطبيعة المغناطيسية للانفجارات الشمسية وتحديد مصادرها. وتهدف المهمة إلى الكشف عن معلومات مهمة حول الرياح الشمسية.

أما مفهوم المهمة الثالثة، وهو مرصد الانبعاث الكتلي الإكليلي بالأشعة فوق البنفسجية القصوى والاتصال الإكليلي (ECCCO)، فسوف يتكون من مركبة فضائية واحدة مزودة بجهازين. ستوفر هذه الأدوات، وهي جهاز تصوير للأشعة فوق البنفسجية القصوى واسع المجال ومطياف تصوير بالأشعة فوق البنفسجية، بيانات أساسية عن الانبعاث الكتلي الإكليلي والاتصال الإكليلي.

يهدف مفهوم المهمة النهائية، وهو مستكشف عدم تناسق الشفق المغناطيسي (MAAX)، إلى تحسين فهمنا للتفاعل بين الغلاف المغناطيسي للأرض والغلاف الأيوني وكيف ينظم ذلك تدفق الطاقة الشفقية.

وأعرب بيج لوس، القائم بأعمال مدير قسم الفيزياء الشمسية في مقر ناسا، عن حماسه بشأن إمكانات هذه البعثات لتقديم رؤى جديدة والإجابة على الأسئلة القديمة في هذا المجال. ستستفيد البعثات المختارة من الأبحاث والتكنولوجيا الخاصة بالبعثات الحالية والقديمة، مما يسمح بإحراز تقدم كبير في دراسة الشمس.

مصادر:

– ناسا تختار أربع بعثات للتحقيق في ديناميكيات الشمس – بيان صحفي لناسا

- تعريفات:

– الانبعاثات الكتلية الإكليلية: انفجارات قوية للبلازما والمجال المغناطيسي من هالة الشمس.

– الشفق القطبي: يظهر الضوء الطبيعي في سماء الأرض، ويظهر بشكل أساسي في المناطق القطبية.

– الرياح الشمسية: تيار من الجسيمات المشحونة المنبعثة من هالة الشمس.

– الفيزياء الشمسية: دراسة العمليات الفيزيائية التي تحدث داخل الشمس وتفاعلاتها مع النظام الشمسي.