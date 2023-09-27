سيتم عرض عينة الكويكب التابعة لناسا في ثلاثة متاحف

اختارت وكالة ناسا ثلاثة متاحف لعرض عينات صغيرة من الكويكب بينو، الذي أعيد إلى الأرض بواسطة مهمة OSIRIS-REx التابعة لوكالة الفضاء. وسيعرض كل من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان، ومركز الفضاء هيوستن، ومتحف ألفي نورفيل للأحجار الكريمة والمعادن بجامعة أريزونا، قطعة من الكويكب. ويتوقع المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي أن يستقبل عينتين، ستكون إحداهما حجر الزاوية في مبادرة المتحف البحثية لاستكشاف أصول الحياة على الأرض. ويخطط متحف ألفي نورفيل للأحجار الكريمة والمعادن لعرض العينة في نوفمبر. مركز الفضاء هيوستن، مركز الزوار لمركز جونسون للفضاء التابع لناسا، يرى العينة بمثابة تذكير بفضول البشرية والسعي لكشف أسرار الكون.

لا تزال تفاصيل المعروضات قيد الإعداد، ولكن تم إخبار المتاحف بأن تكون جاهزة لاحتمال تسليم عينات بينو الخاصة بها في وقت مبكر من منتصف نوفمبر. أولاً، يحتاج العلماء إلى فحص وتصنيف ودراسة محتويات كبسولة OSIRIS-REx، التي يُقدر أنها تحتوي على حوالي 8.8 أونصة (250 جرامًا) من الصخور والتربة. هبطت المركبة الفضائية على الأرض ومعها مواد أكثر مما كان متوقعا، وهناك دلائل تشير إلى أنه ربما تم جمع ما لا يقل عن أربعة أضعاف كمية المواد الموعودة في البداية.

سيتم توزيع معظم المواد على فريق تحليل العينات للدراسة العلمية. وبعد ستة أشهر، سيتم إصدار كتالوج عينة، وسيتم توفير المزيد من المواد للبحث من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم. سيتم تقديم جزء من المواد إلى وكالة الفضاء الكندية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) كجزء من اتفاقيات التعاون. سيتم الاحتفاظ بالعينات المتبقية في مركز جونسون للفضاء، مع تخزين نسخة احتياطية في منشأة آمنة في نيو مكسيكو، وفقًا للبروتوكولات المستخدمة لحماية صخور قمر أبولو.

المصدر: متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي، مركز الفضاء في هيوستن، متحف ألفي نورفيل للأحجار الكريمة والمعادن بجامعة أريزونا.