نظرة فاحصة على "الدب على المريخ"

شاركت وكالة ناسا مؤخرًا صورة مثيرة للاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مما أثار فضول الملايين. تُظهر الصورة، التي التقطتها مركبة استطلاع المريخ (MRO) في 12 ديسمبر 2022، تشكيلًا غريبًا شبهه البعض بالدب. ومع ذلك، فإن الحقيقة وراء هذه الصورة ليست مثيرة كما قد تبدو.

MRO، وهي مركبة فضائية مصممة للتحقيق في وجود الماء على المريخ، تلتقط بانتظام صورا لسطح الكوكب من ارتفاع 156 ميلا. وقد جذبت إحدى الصور المحددة، التي تمت مشاركتها على مدونة جامعة أريزونا في 25 يناير 2023، انتباه الكثيرين بسبب تشابهها مع شخصية تشبه الدب.

تحدث هذه الظاهرة، المعروفة باسم الباريدوليا، عندما يدرك الناس أنماطًا أو وجوهًا ذات معنى في أشياء أو صور عشوائية. في حالة "الدب على المريخ"، يخلق التل على شكل حرف V وهمًا للأنف، وتشكل فتحتين من الحفرة تأثيرًا على العينين، ويكمل نمط الكسر الدائري الرأس. ومع ذلك، وفقا لوكالة ناسا، فإن هذا التكوين هو ببساطة “تلة على المريخ ذات شكل غريب”.

الباريدوليا هي نزعة بشرية شائعة، يتم ملاحظتها غالبًا عندما يحدق الأفراد في السحب ويلاحظون أشكالًا مثل الحيوانات أو الأشياء. إنه جانب رائع من إدراكنا يسلط الضوء على ميلنا للعثور على الألفة حتى في محيط غير مألوف.

في حين أن "الدب على المريخ" استحوذ على خيال الكثيرين، إلا أنه بمثابة تذكير بالدور الذي يمكن أن تلعبه الباريدوليا في تفسيرنا للصور. تبحث عقولنا بشكل طبيعي عن الأنماط والصلات والمعنى، مما يقودنا أحيانًا إلى رؤية أشياء ليست موجودة بالفعل.

في الختام، فإن التكوين الشبيه بالدب على كوكب المريخ والذي اكتسب الاهتمام مؤخرًا هو مثال رئيسي على الباريدوليا في العمل. إنه بمثابة تذكير رائع لميلنا البشري للعثور على أشكال ومعاني يمكن التعرف عليها في أشياء أو بيانات غير مألوفة. ربما في المرة القادمة التي تنظر فيها إلى السماء أو تستكشف الكواكب البعيدة، قد تكتشف تفسيراتك الخاصة داخل الكون.

مصادر:

- ناسا: لا يوجد عنوان URL

– مدونة جامعة أريزونا: لا يوجد عنوان URL