ناسا تعيد تقييم مهمة عودة عينة المريخ بعد قيود الميزانية والجدول الزمني

قررت وكالة ناسا إعادة تقييم برنامج إعادة عينات المريخ (MSR) وتطوير نهج جديد لإعادة الصخور المريخية إلى الأرض. ويأتي هذا القرار بعد أن سلط تقرير حديث الضوء على التكاليف المتزايدة للمهمة والتأخيرات. أعلن مسؤولو ناسا خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لعلوم الكواكب أن العمل على MSR سيتم إيقافه مؤقتًا أثناء نظرهم في استراتيجيات بديلة. تم تقليص الأنشطة المتعلقة بالمهمة في ثلاثة مراكز تابعة لناسا مشاركة في البرنامج.

طلب مقترح الميزانية الأصلي لبرنامج MSR مبلغ 949.3 مليون دولار، لكن اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ خصصت 300 مليون دولار فقط، معربة عن مخاوفها بشأن عدم وجود خطة تمويل مفصلة. وقد يؤدي عدم تقديم مثل هذه الخطة إلى إلغاء المهمة، كما ورد في تقرير اللجنة الفرعية الصادر في شهر يوليو/تموز.

أشار مجلس المراجعة المستقل (IRB) الذي أجرى تقييمًا لـ MSR إلى المهمة على أنها "مقيدة للغاية ومليئة بالتحديات". سلط المجلس الضوء على توقعات غير واقعية للميزانية والجدول الزمني وقدر أن تكلفة دورة حياة المهمة الكاملة ستتراوح بين 8 مليارات دولار و11 مليار دولار.

استجابت ناسا للتقرير من خلال النظر في بنية بديلة لمهمة MSR وتشكيل فريق الاستجابة. وتشمل البدائل المقترحة إطلاق مركبة الهبوط والمركبة المدارية في تاريخين منفصلين ونقل مسؤولية المركبة المدارية بالكامل إلى وكالة الفضاء الأوروبية. وشدد جيف جراملينج، مدير برنامج MSR في وكالة ناسا، على ضرورة معالجة نتائج التقرير وضمان النجاح على المدى الطويل من خلال تقييم التعقيد التنظيمي والاتصالات الداخلية والهيكل العام للمهمة.

على الرغم من مواجهة النكسات، تظل ناسا ملتزمة بمهمة MSR، مع الأخذ في الاعتبار أهميتها في استكشاف المريخ في المستقبل والسعي لتحديد ما إذا كانت الحياة موجودة على الكوكب الأحمر. إن استرجاع العينات المريخية يحمل قيمة هائلة في تسليط الضوء على تاريخ المريخ القديم والإجابة على السؤال الأساسي المتعلق بالحياة خارج كوكب الأرض.

على الرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في الأصل، إلا أن جهود ناسا المستمرة تقربنا من كشف أسرار المريخ وربما اكتشاف أدلة على الحياة الماضية خارج الأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو برنامج عودة عينة المريخ؟ يعد برنامج Mars Sample Return (إعادة عينات المريخ) مبادرة طموحة من قبل وكالة ناسا لجمع عينات الصخور من المريخ وإعادتها إلى الأرض لتحليلها بشكل مفصل.

لماذا تنسحب ناسا من البرنامج؟ تقوم ناسا بإعادة تقييم برنامج عودة عينات المريخ بسبب التكاليف المتزايدة والتأخير، كما أبرز تقرير حديث. وتهدف وكالة الفضاء إلى تطوير نهج منقح لضمان النجاح على المدى الطويل.

ما هي البدائل المقترحة للمهمة؟ أحد البدائل هو إطلاق مركبة الهبوط والمركبة المدارية في مواعيد منفصلة. وهناك اقتراح آخر يتضمن نقل مسؤولية المركبة الفضائية إلى وكالة الفضاء الأوروبية. وتهدف هذه الخيارات إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالتكلفة والتعقيد.

هل سيتم إلغاء المهمة؟ من المحتمل أن تواجه المهمة الإلغاء إذا فشلت ناسا في تقديم خطة تمويل مفصلة وفقًا لتوجيهات اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ. ومع ذلك، تظل ناسا ملتزمة بمهمة عودة عينات المريخ وأهميتها في استكشاف المريخ في المستقبل.

ما هي أهمية البعثة؟ تحمل مهمة "إرجاع عينة المريخ" قيمة علمية كبيرة لأنها يمكن أن توفر رؤى مهمة حول تاريخ المريخ القديم واحتمال وجود حياة خارج الأرض. كما أنها تلعب دورًا حيويًا في خطط ناسا للاستكشاف البشري المستقبلي للكوكب الأحمر.