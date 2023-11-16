عنوان جديد: المستقبل غير المؤكد لمهمة عودة عينة المريخ التابعة لناسا يثير المخاوف

وصلت خطة ناسا الطموحة لإعادة عينات من التربة والصخور المريخية إلى طريق مسدود. إن مهمة عودة عينة المريخ، والتي كان من المقرر إجراؤها في المستقبل القريب، تواجه الآن قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بسبب قيود الميزانية. وسط التكاليف المتزايدة والتأخير، اتخذت وكالة الفضاء قرارًا بإيقاف المهمة مؤقتًا واستكشاف خيارات بديلة لإعادة العينات.

طلبت ناسا في الأصل ميزانية قدرها 949.3 مليون دولار لمهمة عودة عينة المريخ. ومع ذلك، تم تخصيص 300 مليون دولار فقط للوكالة من قبل اللجنة الفرعية المسؤولة عن الإشراف على الميزانية. وقد أجبر هذا النقص الكبير في الميزانية وكالة ناسا على إعادة تقييم خططها وربما تعريض المهمة بأكملها للخطر.

ويأتي التوقف المؤقت لمهمة Mars Sample Return في الوقت الذي أعلنت فيه الصين عن خططها الخاصة لإكمال مهمة مماثلة تسمى Tianwen-3. وفي حالة نجاحها، فإن مهمة الصين ستعيد صخور المريخ إلى الأرض قبل عامين من الجدول الزمني الذي اقترحته وكالة ناسا. يضيف هذا التطور مزيدًا من الضغط على وكالة ناسا لإيجاد حل أقل تكلفة وعدم التخلف عن الركب في سباق استكشاف المريخ.

وفي حين أن مدة التوقف لا تزال غير واضحة، فقد أعربت وكالة ناسا عن التزامها بإيجاد طرق بديلة لإعادة العينات التي جمعتها مركبة بيرسيفيرانس. لقد جمعت المركبة بالفعل عينات قيمة من المريخ، ومن الضروري ضمان عودتها الآمنة للدراسة والتحليل المتعمق.

بالإضافة إلى مهمة إعادة عينات المريخ، حققت وكالة ناسا مؤخرًا إنجازًا كبيرًا من خلال إعادة عينات الكويكب بنجاح من بينو باستخدام مهمة OSIRIS-REx. وقد أثارت هذه العينات المأخوذة من بينو، إلى جانب إمكانية دراسة التربة من الكواكب الأخرى والأجسام الكونية، الإثارة ورفعت الآمال في المزيد من الاكتشافات الرائدة.

ومع ذلك، فإن المستقبل غير المؤكد لمهمة عودة عينة المريخ يسلط الضوء على حاجة وكالة ناسا للتغلب على قيود ميزانيتها الحالية وتحديد حل أكثر جدوى من الناحية المالية. يعد استمرار هذه المهمة المميزة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز فهمنا للمريخ وإمكانات الحياة خارج الأرض.

أسئلة وأجوبة

1. لماذا أوقفت وكالة ناسا مهمة إعادة عينة المريخ مؤقتًا؟

قامت وكالة ناسا بتعليق مهمة عودة عينة المريخ بسبب مشاكل في الميزانية. تم تخفيض طلب الميزانية الأولي للوكالة للمهمة بشكل كبير من قبل اللجنة الفرعية المشرفة، مما جعل من الصعب المضي قدمًا في الخطة الأصلية.

2. إلى متى سيستمر التوقف المؤقت؟

مدة الإيقاف المؤقت غير معروفة حاليًا. تعمل ناسا بنشاط على إيجاد حلول بديلة لإعادة العينات التي تم جمعها بالفعل بواسطة مركبة المثابرة.

3. ما هي الآثار المترتبة على مهمة الصين لإعادة عينة المريخ؟

تثير خطط الصين لإكمال مهمة إعادة عينة المريخ الخاصة بها، Tianwen-3، مخاوف بشأن برنامج استكشاف المريخ التابع لناسا. إذا نجحت مهمة الصين، فقد تعيد صخور المريخ إلى الأرض قبل عامين من الجدول الزمني الذي اقترحته وكالة ناسا، مما قد يضع ناسا في وضع غير مؤات.

4. هل حققت ناسا أي نجاحات حديثة في بعثات إعادة العينات؟

نعم، أعادت وكالة ناسا مؤخرًا عينات من الكويكب من بينو باستخدام مهمة OSIRIS-REx. وفي حين أن التحليل الكامل لهذه العينات لا يزال معلقًا، فقد أضاف هذا الإنجاز إثارة لاحتمال دراسة التربة من الأجرام السماوية الأخرى.