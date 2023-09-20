هل مهمة Aditya-L1 للطاقة الشمسية في الهند في خطر؟

ملخص: واجه مسبار باركر الشمسي التابع لناسا مؤخرًا واحدة من أقوى العواصف الشمسية المسجلة على الإطلاق. وقد أثار هذا مخاوف بشأن سلامة أول مهمة للطاقة الشمسية في الهند، Aditya-L1. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه من غير المرجح أن يتأثر Aditya-L1 بمثل هذه العواصف بسبب بعده عن الشمس والإجراءات الوقائية المتخذة في تصميمه.

أطلقت وكالة الفضاء الهندية ISRO بنجاح مهمة Aditya-L1 الشمسية في 2 سبتمبر 2023. المركبة الفضائية في طريقها إلى وجهتها النهائية، نقطة لاغرانج 1، حيث ستراقب الشمس. سلطت مدونة ناسا الأخيرة الضوء على مواجهة مسبار باركر الشمسي مع قذف كتلي إكليلي قوي (CME)، أو عاصفة شمسية. وبينما يثير هذا تساؤلات حول التهديد المحتمل لـ Aditya-L1، يظل الخبراء متفائلين بشأن سلامته.

كان لقاء مسبار باركر الشمسي مع CME حدثًا مهمًا لناسا، حيث قدم بيانات قيمة للمجتمع العلمي. ومع ذلك، فإن المسافة بين Aditya-L1 والشمس، والتي تبلغ 1.5 مليون كيلومتر فقط مقارنة بـ Parker Solar Probe البالغة 6.9 مليون كيلومتر، تقلل المخاطر بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيع Aditya-L1 باستخدام سبائك ومواد خاصة لحمايته من الأخطار المختلفة، بما في ذلك سحب CME.

والانبعاث الإكليلي الكتلي عبارة عن انفجارات هائلة من الغلاف الجوي الخارجي للشمس يمكن أن تعطل الطقس الفضائي، وتؤثر على الأقمار الصناعية، وأنظمة الاتصالات، وتقنيات الملاحة، وحتى تتسبب في انقطاع شبكة الكهرباء على الأرض. أدى الانبعاث الإكليلي الأخير إلى إزاحة جزيئات الغبار لمسافة تصل إلى ستة ملايين كيلومتر من الشمس. وعلى الرغم من هذا التهديد المحتمل، يعتقد الخبراء أن تصميم Aditya-L1 والمسافة التي تفصله ستضمن بقاءه.

في الختام، بينما واجه مسبار باركر الشمسي عاصفة شمسية قوية، لا يُعتقد أن المهمة الشمسية Aditya-L1 معرضة لخطر داهم. ومع البناء المتقدم للمركبة الفضائية وبعدها عن الشمس، من المتوقع أن تتحمل أي انبعاث إكليلي محتمل وأن تواصل مهمتها لمراقبة الشمس.

مصادر:

- ناسا باركر المسبار الشمسي

- منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)