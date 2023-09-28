ناسا تبدأ عملية تفريغ وإزالة العينات من مهمة OSIRIS-REx

هبطت كبسولة استرجاع العينات (SRC) التابعة لناسا من مهمة OSIRIS-REx بنجاح في صحراء يوتا وبدأت عملية فتح العينات وإزالتها. وتم نقل العينات إلى مديرية أبحاث واستكشاف المواد الفلكية (ARES) في هيوستن، تكساس، يوم الاثنين. يضم ARES أكبر مجموعة في العالم من العينات التي تم إرجاعها من الفضاء ويحتوي على غرفة نظيفة خاصة تم بناؤها خصيصًا لمهمة OSIRIS-REx.

تضمنت الخطوة الأولى في العملية إزالة غطاء الألومنيوم الذي يحمي رأس آلية الحصول على العينات التي تعمل باللمس والذهاب (TAGSAM). تم استخدام هذا المكون بواسطة الذراع الروبوتية OSIRIS-REx لجمع الصخور والغبار من سطح الكويكب بينو في أكتوبر 2020. وستكون الخطوة التالية هي فصل TAGSAM عن العلبة ووضعها في حاوية نقل محكمة الغلق ستحفظها في بيئة نيتروجين. البيئة لمدة ساعتين تقريبًا. سيسمح هذا لفريق المعالجة بإدخال TAGSAM في صندوق قفازات آخر، مما يضمن عدم تلوث العينات عن طريق ملامستها لأجهزة المختبر أو بيئة الأرض.

أثناء إزالة الغطاء، اكتشف علماء ناسا "غبارًا أسودًا وحطامًا" على أسطح إلكترونيات الطيران الخاصة بالعلبة. ومن المتوقع أن يكون هذا الغبار والحطام جزءًا من عينة بينو التي هربت أثناء استرجاعها أو نقلها إلى الأرض. سيتم بث الخطوة الأخيرة، وهي إزالة العينة، مباشرة في 11 أكتوبر الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

لمزيد من التحديثات، يمكن للمشاهدين متابعة NASA Live أو زيارة صفحة مدونات NASA المخصصة لمهمة OSIRIS-REx.

مصادر:

– مدونات ناسا