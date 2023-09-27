تم فتح علبة عينات الكويكب OSIRIS-REx لأول مرة منذ سبع سنوات

نجح العلماء في مركز جونسون للفضاء (JSC) التابع لناسا في هيوستن في فتح العلبة التي تحتوي على العينة التي جمعتها مهمة OSIRIS-REx من الكويكب بينو. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فتح العلبة منذ أكثر من سبع سنوات.

وتم رفع غطاء العلبة بعد يومين من هبوط كبسولة العودة OSIRIS-REx في صحراء شمال ولاية يوتا. تركت عملية فتح الغطاء العلماء في حالة من الرهبة عندما اكتشفوا مسحوقًا داكنًا وجزيئات بحجم الرمل بالداخل.

كان المسحوق والجزيئات الموجودة في العلبة ذات يوم جزءًا من سطح الكويكب بينو. تم إطلاق المركبة الفضائية OSIRIS-REx في سبتمبر 2016 ووصلت إلى بينو في ديسمبر 2018. وفي أكتوبر 2020، نجحت في جمع عينة كبيرة من سطح الكويكب باستخدام آلية الحصول على العينات التي تعمل باللمس.

وصلت عينة الكويكب إلى ولاية يوتا داخل كبسولة العودة في 24 سبتمبر، وتم نقلها بعد ذلك إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن في 25 سبتمبر. سيتم الآن تخزين العينة وتنظيمها في JSC، حيث يشرف الفريق على توزيعها على العلماء في جميع أنحاء العالم.

تحمل العينة المجمعة قيمة علمية كبيرة وستتم دراستها لعقود قادمة. ويأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين النظام الشمسي وتطوره المبكر، بالإضافة إلى الدور المحتمل للكويكبات الغنية بالكربون مثل بينو في زرع الأرض بالمكونات الضرورية للحياة.

ومع ذلك، فإن العمل الفوري لدراسة عينة الكويكب الرئيسية لا يمكن أن يبدأ بعد. يحتاج فريق JSC إلى تفكيك جهاز TAGSAM المعقد للوصول إلى العينة، وهي عملية تتطلب دقة متأنية ووقتًا طويلاً.

وتخطط ناسا للكشف عن عينة بينو في 11 أكتوبر خلال حدث بث عبر الإنترنت. سيوفر هذا الكشف المرتقب معلومات قيمة حول الكويكب وأسرار نظامنا الشمسي.

مصادر:

- قسم أبحاث واستكشاف المواد الفلكية (ARES) التابع لناسا

- مركز جونسون للفضاء التابع لناسا (JSC)

- مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا