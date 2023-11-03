ناسا تدرس تمديد تشغيل محطة الفضاء الدولية إلى ما بعد عام 2030

ناسا منفتحة على تمديد تشغيل محطة الفضاء الدولية (ISS) إلى ما بعد عام 2030 إذا لم تكن المحطات الفضائية التجارية جاهزة لتولي المهمة بحلول نهاية العقد، وفقًا لمسؤول في ناسا. صرح كين باورزوكس، المدير المساعد للعمليات الفضائية في وكالة ناسا، أنه ليس من الضروري إيقاف محطة الفضاء الدولية كما هو مخطط له، وأن الجدول الزمني للانتقال إلى المحطات التجارية يتسم بالمرونة. وافقت ناسا، إلى جانب شركائها كندا وأوروبا واليابان، على تشغيل محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030. ومع ذلك، وافقت روسيا على التشغيل حتى عام 2028 فقط، بعد ممارستها للتخطيط لمستقبل المحطة بزيادات مدتها أربع سنوات.

تدعم ناسا بنشاط تطوير الوجهات التجارية في المدار الأرضي المنخفض (CLDs)، والمعروفة أيضًا باسم المحطات التجارية، بهدف الحصول على واحدة أو أكثر معتمدة للاستخدام من قبل رواد فضاء ناسا بحلول أواخر عشرينيات القرن الحالي. سيتم بعد ذلك الانتقال من محطة الفضاء الدولية إلى المرافق التجارية بحلول عام 2020، يليه إخراج المحطة من مدارها.

إن جاهزية المحطات التجارية ستحدد الجدول الزمني الفعلي للانتقال. وشدد باورسوكس على أهمية نضج السوق، مع الأخذ في الاعتبار حالة المحطات التجارية ووجود عملاء من خارج وكالة ناسا. وتتوقع وكالة ناسا أن يكون لديها رائدا فضاء في هذه المحطات التجارية في نفس الوقت، وهو مطلب يعتمد على توفير التكاليف والمعقولية.

أعرب Bowersox عن قلقه بشأن الانتقال بسرعة كبيرة جدًا والعبء المالي الذي قد ينتج إذا اضطرت ناسا إلى تحمل التكاليف الكاملة للمنصات لفترة طويلة. يمكن أن يؤدي التحول الذي تتم إدارته بشكل سيء إلى الإضرار بمجالات أخرى من ميزانية ناسا وإضعاف أنشطتها.

أثار التمديد المحتمل لمحطة الفضاء الدولية إلى ما بعد عام 2030 مخاوف الصناعة بشأن ميزانية ناسا وتمويلها للوجهات التجارية ذات المدار الأرضي المنخفض. كما سلطت اللجنة الاستشارية لسلامة الفضاء الجوي التابعة لناسا الضوء على الجدول الزمني الضيق لتطوير المحطات التجارية والشكوك المحيطة بحالات أعمالها، مما يشكل مخاطر برنامجية ومخاطر تتعلق بالسلامة. وحثت اللجنة وكالة ناسا على التمويل الكامل لتطوير مركبة Deorbit الأمريكية (USDV)، وهي عنصر أساسي للانتقال الناجح إلى الوجهات التجارية.

طلبت ناسا بالفعل 180 مليون دولار للسنة المالية 2024 لبدء العمل على USDV. وتهدف الوكالة إلى أن تكون مركبة USDV جاهزة في أواخر عام 2020، على الرغم من أن خيارات الإطلاق قد تم النظر فيها حتى عام 2035.