تبدأ المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا رحلتها إلى الكويكب المغطى بالمعدن

بدأت المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا في مهمة مدتها ست سنوات لدراسة كويكب معدني مثير للاهتمام يسمى 16 Psyche. ويقع بين المريخ والمشتري، ويعتقد العلماء أن هذا الكويكب يمكن أن يكون بقايا قلب كوكب مبكر. تهدف المهمة إلى الكشف عن معلومات قيمة حول تكوين الأرض وتكوين جوهرها.

وتأمل العالمة الرائدة ليندي إلكينز تانتون من جامعة ولاية أريزونا أن تسلط المهمة التي تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار الضوء على أسئلة أساسية مثل أصل الحياة على الأرض والعوامل التي تجعل كوكبنا صالحًا للسكن بالنسبة للبشر. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المهمة بالقدرة على تقديم نظرة ثاقبة إلى قلب الأرض، والذي لا يمكن للبشر الوصول إليه إلى حد كبير بسبب درجات الحرارة والضغوط الشديدة.

على عكس الاستكشافات الفضائية السابقة التي ركزت على العوالم الصخرية أو الجليدية أو الغازية، فإن 16 Psyche هو أول جسم معدني معروف زاره البشر على الإطلاق. ويبلغ حجمه 232 كيلومترًا وعرضه 280 كيلومترًا، وهو الأكبر بين الكويكبات القليلة الغنية بالمعادن التي تم اكتشافها حتى الآن. ويعتقد العلماء أن الكويكب غني بالمعادن مثل الحديد والنيكل والذهب والفضة والبلاتين، مما يفتح إمكانيات التعدين الفضائي في المستقبل.

وتهدف المهمة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تحديد ما إذا كان الكويكب هو نواة كوكب أو مادة غير منصهرة، وتحديد الأعمار النسبية للمناطق المختلفة على سطحه، والتحقيق فيما إذا كانت الأجسام المعدنية الصغيرة تحتوي على عناصر خفيفة مماثلة لتلك الموجودة في نواة الأرض. . ومن المتوقع أن تصل المركبة Psyche، التي يتم دفعها إلى الفضاء بواسطة Space X، إلى 16 Psyche في أواخر عام 2029 أو أوائل عام 2030 بعد السفر لمسافة 3.6 مليار كيلومتر.

ومن خلال دراسة هذا الكويكب المعدني الغامض، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل للنظام الشمسي المبكر وفتح أسرار جوهر الأرض، مما يؤدي في النهاية إلى تطوير معرفتنا بالكون.

المصادر: ناسا

التعاريف:

ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء في الولايات المتحدة

الكويكب: جسم صخري يدور حول الشمس

التدهور: أن يصبح أسوأ أو متضررًا بشكل تدريجي

الكواكب: نسبة إلى الكواكب

صالح للسكن: قابل للسكنى

الجوهر: المركز

النظام الشمسي: مجموعة من ثمانية كواكب وأقمارها تدور حول الشمس، بالإضافة إلى أجسام أصغر على شكل كويكبات ونيازك ومذنبات.

الإنسان: كلمة جماعية للجنس البشري

ملئ : ممتلئ

تآكلت: دمرت تدريجيا

الكبريت: عنصر غير معدني أصفر اللون قابل للاشتعال

المصدر: ناسا