ناسا تسعى للحصول على مقترحات بشأن وحدة مدار المحطة الفضائية الدولية

أصدرت وكالة ناسا دعوة لتقديم مقترحات بشأن وحدة مدارية لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، مما يسمح لمقدمي العروض باختيار نوع العقد المفضل لديهم لتطويرها. الطلب النهائي لتقديم العروض، والذي صدر في 18 سبتمبر، مخصص لمركبة Deorbit الأمريكية (USDV)، والتي ستكون مسؤولة عن المراحل النهائية لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها المقرر في عام 2030.

واقترحت مسودة طلب العروض، التي صدرت في مايو/أيار، نهجا تعاقديا "هجينا"، حيث تكون مرحلة التطوير بموجب عقد التكلفة الزائدة والإنتاج بموجب عقد سعر ثابت. يسمح الطلب النهائي لتقديم العروض لمقدمي العروض إما بالاحتفاظ بالنهج المختلط أو إكمال المشروع بأكمله، بما في ذلك التطوير، بموجب عقد بسعر ثابت. وقد اختارت وكالة ناسا هذا النهج التعاقدي لتعظيم القيمة للحكومة وتعزيز المنافسة.

خصصت ناسا 180 مليون دولار لـ USDV في مقترح ميزانيتها للعام المالي 2024، وقدرت التكلفة الإجمالية بحوالي مليار دولار. ومع ذلك، تؤكد الوكالة على أهمية موثوقية مركبة USDV نظرًا لدورها الحاسم في عملية الخروج من المدار. يجب أن تعمل المركبة الفضائية بشكل مثالي في رحلتها الأولى وأن تتمتع بقدرات التكرار واستعادة العيوب.

وتمتد الفترة الأساسية للعقد حتى مارس 2031، لكن طلب العروض يتضمن أيضًا خيارات للتخزين وإطلاق خدمات التكامل حتى سبتمبر 2035، وهو ما يمثل التأخير المحتمل في إخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة.

من المقرر تقديم المقترحات إلى وكالة ناسا في 17 نوفمبر، ومن المتوقع تقديم العطاءات في أبريل 2024.

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