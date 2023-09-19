نيوهورايزنز وتلسكوب هابل يتعاونان لمراقبة أورانوس ونبتون

تشرع المركبة الفضائية نيو هورايزنز، المشهورة بتحليقها بالقرب من كوكب بلوتو في عام 2015، في مهمة جديدة لمراقبة أورانوس ونبتون. وهذان الكوكبان البعيدان هما الأقل زيارة في نظامنا الشمسي، ويمثلان فرصة فريدة للعلماء لجمع المزيد من المعلومات عنهما. وللمساعدة في هذا المسعى، تتواصل وكالة ناسا مع علماء الفلك الهواة لتقديم ملاحظاتهم عن أورانوس ونبتون.

فقط فوييجر 2 قامت بزيارة أورانوس ونبتون لفترة وجيزة في الماضي، مما يجعل المعلومات المتوفرة لدينا عن هذه الكواكب محدودة. ومع ذلك، توفر نيوهورايزنز رؤية خلفية للكواكب من موقعها في حزام كويبر، حيث يوجد بلوتو. وسيراقب تلسكوب هابل الفضائي الجوانب المضيئة للكواكب، بينما ستلتقط نيوهورايزنز صورًا لجوانبها المظلمة مع وجود الشمس في المسافة.

تعتبر ملاحظات الهواة حاسمة في رسم صورة كاملة للكواكب، حيث يمكنهم تتبع الخصائص مثل السمات الساطعة في الغلاف الجوي لأورانوس ونبتون. مع محدودية وقت المراقبة لنيو هورايزنز وهابل، يمكن لبيانات الهواة الاستمرار في تحسين فهمنا لهذه العوالم البعيدة.

وللمساهمة، يمكن لعلماء الفلك الهواة نشر صورهم لأورانوس ونبتون عبر الإنترنت باستخدام الوسم #NHIceGiants على موقع X (المعروف سابقًا باسم Twitter) أو موقع Facebook. وبدلاً من ذلك، يمكن إرسال الصور عبر الإنترنت مع المعلومات ذات الصلة مثل التاريخ والوقت ومسار نطاق المرشح المستخدم.

يمكن رؤية أورانوس ونبتون حاليًا معظم فترات الليل، مع شروق أورانوس وغروبه متأخرًا عن نبتون. يمكن العثور على أورانوس في كوكبة الحمل بين كوكب المشتري والثريا، بينما يقع نبتون في جنوب غرب برج الحوت. تتطلب مراقبة هذه الكواكب البعيدة الصبر وتلسكوبًا جيدًا الحجم، لكن الجهد المبذول يستحق كل هذا العناء لتعزيز معرفتنا بالعوالم البعيدة في النظام الشمسي.

مصادر:

- ناسا

- سكاي اكس