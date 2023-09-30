ناسا تطلق البحث عن مقترحات لتصميم قاطرة الفضاء بقيمة مليار دولار

بدأت وكالة ناسا البحث عن مقترحات تصميمية لقاطرة فضائية ستكون مسؤولة عن إخراج محطة الفضاء الدولية (ISS) المتقادمة من مدارها. ستركز المركبة الفضائية، المعروفة رسميًا باسم مركبة Deorbit الأمريكية، على نشاط Deorbit النهائي الذي سيخرج محطة الفضاء الدولية بأمان من المدار فوق المحيط، بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان. وتقدر تكلفة المركبة الفضائية بحوالي مليار دولار.

جاء قرار متابعة مركبة Deorbit الأمريكية بعد أن أجرت ناسا وشركاؤها مراجعات أشارت إلى أن الحل الجديد للمركبة الفضائية سيوفر قدرات أكثر قوة لإخراج المركبة الفضائية بشكل مسؤول. كما تم النظر في المركبات الفضائية الروسية لهذا الدور في وقت سابق.

يمكن أن تكون مقترحات التصميم الخاصة بقاطرة الفضاء عبارة عن تصميمات جديدة أو تعديلات على المركبات الفضائية الموجودة. وأمام أعضاء الصناعة المهتمين مهلة حتى 17 نوفمبر لتقديم مقترحاتهم. سيُطلب من المركبة الفضائية أن تعمل في رحلتها الأولى وأن تتمتع بقدرات التكرار واستعادة الشذوذ لمواصلة حرق المدار.

ومع ذلك، سوف تمر عدة سنوات قبل أن يتم تشغيل القاطرة الفضائية في مدار محطة الفضاء الدولية. تخطط وكالة ناسا وثلاث وكالات فضاء أخرى لحوالي سبع سنوات إضافية من استخدام محطة الفضاء الدولية. أبعد من ذلك، لدى وكالة ناسا طموحات لاستخدام المحطات الفضائية التجارية لجهودها في المدار المنخفض.

المصدر: ناسا

التعاريف:

Deorbit: عملية إخراج مركبة فضائية أو جسم بأمان من مداره وإعادته إلى الأرض.

قاطرة الفضاء: مركبة فضائية مصممة للمناورة ونقل المركبات الفضائية أو الأجسام الأخرى في الفضاء.

المصادر: ناسا