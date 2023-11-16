ناسا تعلن عن أدوار قيادية جديدة وترقيات لجيم فري وكاترين كورنر

كشف مدير ناسا بيل نيلسون عن تغييرات مهمة في فريق قيادة الوكالة، بما في ذلك ترقية جيم فري إلى المدير المساعد وتعيين كاثرين كورنر كرئيسة لمديرية مهمة تطوير أنظمة الاستكشاف (ESDMD). ستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بعد تقاعد المدير المساعد الحالي بوب كابانا في 31 ديسمبر.

ومن خلال منصبه الجديد كمسؤول مساعد، سيصبح جيم فري ثالث أعلى مسؤول تنفيذي في ناسا وأعلى موظف حكومي. وسيعمل كمستشار أول للمدير نيلسون ونائب المدير بام ميلروي. بالإضافة إلى ذلك، سيشرف فري على مديري المراكز العشرة وخمسة مديرين مساعدين لمديرية المهمة في المقر الرئيسي لناسا، ويعمل بشكل أساسي كرئيس للعمليات في الوكالة.

ستتولى كاثرين كورنر، التي شغلت سابقًا منصب نائب المدير المساعد لـ ESDMD، دور المدير المساعد لنفس المديرية. وستشمل مسؤولياتها تطوير هندسة القمر إلى المريخ التابعة لناسا، وإدارة تطوير الأنظمة لمهمات أرتميس، والتخطيط لمناهج استكشاف الفضاء السحيق المتكاملة.

يتمتع كل من Free وKoerner بخبرة كبيرة داخل وكالة ناسا. قبل تعيينه كمدير مشارك لتطوير أنظمة الاستكشاف، شغل فري العديد من الأدوار في القطاع الخاص وعمل سابقًا كنائب مدير مساعد للوكالة للشؤون الفنية في مديرية مهام الاستكشاف والعمليات البشرية. من ناحية أخرى، شارك كورنر في مناصب رئيسية مثل مدير برنامج أوريون التابع لناسا ومدير مديرية الصحة البشرية والأداء.

تسلط العروض الترويجية لـ Free وKoerner الضوء على التزام ناسا بتعزيز استكشاف الفضاء وتوسيع نطاق وصول البشرية إلى الكون. وبفضل خبرتهم وقيادتهم، فإنهم على استعداد لتقديم مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف الوكالة الطموحة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الأدوار القيادية الجديدة التي أعلنتها وكالة ناسا؟

ج: أعلنت ناسا عن ترقية جيم فري إلى مدير مساعد وتعيين كاثرين كورنر رئيسة لمديرية مهام تطوير أنظمة الاستكشاف.

س: متى ستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ؟

ج: ستدخل التغييرات في القيادة حيز التنفيذ بمجرد تقاعد المدير المساعد الحالي بوب كابانا في 31 ديسمبر.

س: ما الذي سيتضمنه دور جيم فري كمسؤول مساعد؟

ج: بصفته مديرًا مشاركًا، سيعمل جيم فري كمستشار أول لمدير ناسا ونائب المدير. وسيشرف أيضًا على مديري المراكز والمديرين المساعدين لمديرية المهمة في مقر ناسا.

س: ما هي مسؤوليات كاثرين كورنر كرئيسة لمديرية مهام تطوير أنظمة الاستكشاف؟

ج: ستكون كاثرين كورنر مسؤولة عن تطوير هندسة القمر إلى المريخ التابعة لناسا، وإدارة تطوير الأنظمة لمهمات أرتميس، والتخطيط لنهج استكشاف الفضاء السحيق المتكامل.