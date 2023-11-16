ناسا تعلن عن تغييرات في القيادة وترقيات في المقر الرئيسي

أعلن مدير ناسا بيل نيلسون مؤخرًا عن تغييرات مهمة في الأدوار القيادية في مقر ناسا في واشنطن. تمت ترقية جيم فري، الذي يشغل حاليًا منصب المدير المساعد لمديرية مهمة تطوير أنظمة الاستكشاف التابعة لناسا (ESDMD)، إلى منصب المدير المساعد للوكالة. سيدخل هذا العرض الترويجي حيز التنفيذ عندما يتقاعد بوب كابانا، المدير المساعد الحالي، في 31 ديسمبر.

وفقًا للمدير نيلسون، ستوفر خبرة Free الواسعة وخبرته إرشادات ومنظورًا قيمًا لفريق القيادة. مع أكثر من 18,000 موظف وميزانية سنوية تزيد عن 25 مليار دولار، سيعمل فري كمدير العمليات الرئيسي للوكالة ويقود أيضًا مديري مراكز الوكالة العشرة وخمسة مديرين مساعدين لمديرية المهمة.

ستخلف كاثرين كورنر، التي تشغل حاليًا منصب نائب المدير المساعد لـ ESDMD، جيم فري كرئيس قادم لمديرية البعثة. إن خبرة كورنر القيادية في إنشاء وتحديد هياكل استكشاف الفضاء المستقبلية، بالإضافة إلى الإشراف على تطوير أنظمة النقل في الفضاء السحيق، قد أعدتها لهذا الدور الجديد.

ترقية جيم فري إلى منصب المدير المساعد تجعله ثالث أعلى منصب تنفيذي في وكالة ناسا وأعلى موظف حكومي. وفي منصبه الجديد، سيعمل كمستشار أول للمدير نيلسون ونائب المدير بام ميلروي.

أسئلة وأجوبة:

س: من تمت ترقيته في قيادة ناسا؟

ج: تمت ترقية جيم فري إلى مدير مساعد، وستتولى كاثرين كورنر منصب رئيس مديرية البعثة.

س: ما الذي سيتضمنه دور جيم فري الجديد؟

ج: سيصبح جيم فري ثالث أعلى مسؤول تنفيذي في ناسا وسيعمل كمستشار أول لمدير ناسا ونائب المدير. وسيقود أيضًا مديري مراكز الوكالة والمديرين المساعدين في مديرية المهام.

س: من سيخلف جيم فري في رئاسة مديرية البعثة؟

ج: ستخلف كاثرين كورنر جيم فري كرئيس لمديرية البعثة.

س: ما هي خلفية كاثرين كورنر؟

ج: تتمتع كاثرين كورنر بخبرة في إنشاء وتحديد بنيات استكشاف الفضاء والإشراف على تطوير أنظمة النقل في الفضاء السحيق. لقد عملت سابقًا كنائب المدير المساعد لـ ESDMD.

س: متى ستدخل التغييرات القيادية حيز التنفيذ؟

ج: ستدخل التغييرات حيز التنفيذ في 31 ديسمبر، عندما يتقاعد بوب كابانا، المدير المساعد الحالي.