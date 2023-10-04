الكويكب بينو: هل يشكل تهديدًا محتملًا للأرض؟

يراقب علماء الفلك في ناسا عن كثب الجسم الكوني الضخم المعروف باسم الكويكب بينو. يبلغ عرض بينو 1,610 قدمًا، وقد لفت انتباه العلماء بسبب المخاوف من احتمال دخوله إلى مدار الأرض وتشكيل تهديد من خلال اصطدامه بكوكبنا في عام 2182. ويقدر ارتفاعه بأنه أطول من مبنى إمباير ستيت في نيويورك. في مدينة سيتي، يمكن أن يؤدي تأثير بينو على الأرض إلى إطلاق طاقة مذهلة تبلغ 1,200 ميجا طن، مما يجعله أقوى 24 مرة من أقوى سلاح نووي تم صنعه على الإطلاق.

كثيرًا ما يقترب الكويكب بينو من الأرض، ويحدث ذلك مرة كل ست سنوات. كان له ثلاث لقاءات قريبة من هذا القبيل في الأعوام 1999 و2005 و2011. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن فرص الاصطدام بالأرض منخفضة نسبيًا، تقدر بـ 1 في 2,700 أو فرصة بنسبة 0.037% بحلول عام 2182. ذكرت وكالة ناسا أنه أثناء التحليق بالقرب من الأرض، هناك فرصة ضئيلة للغاية أن يمر بينو عبر "ثقب الجاذبية" الذي يمكن أن يضعه على مسار الاصطدام بالأرض في أواخر القرن الثاني والعشرين.

وعلى الرغم من احتمالية الاصطدام المنخفضة، فقد تم تصنيف بينو على أنه "كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا" نظرًا لقدرته على الاقتراب من الأرض لمسافة تصل إلى 4.65 مليون ميل. وتؤكد وكالة ناسا على أهمية المراقبة والبحث المستمر لفهم أي مخاطر مستقبلية محتملة مرتبطة ببينو والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث يظل أحد أكثر الكويكبات المعروفة خطورة في نظامنا الشمسي.

وتم اكتشاف "بينو"، وهو كويكب غني بالكربون، لأول مرة في عام 1999 وتم تصنيفه على أنه "جسم قريب من الأرض". يعود تاريخ أصول بينو إلى أكثر من 4.5 مليار سنة، ويعتبر بينو جرمًا سماويًا ذا قيمة بالنسبة للعلماء. توفر طبيعتها القديمة رؤى نقدية حول تكوين وتطور الكواكب الصخرية مثل الأرض. بل إن هناك تكهنات بأن بينو قد يحتوي على جزيئات عضوية، مماثلة لتلك الضرورية لنشوء الحياة، مما يجعله هدفًا مثيرًا للاهتمام للاستكشاف العلمي.

وفي الختام، في حين أن فرص اصطدام الكويكب بينو بالأرض منخفضة حاليًا، فإن المراقبة والبحث المستمرين أمر بالغ الأهمية لفهم المخاطر المحتملة التي قد يشكلها في المستقبل بشكل أفضل. إن أصول بينو القديمة ورؤاه المحتملة حول تكوين الحياة تجعله جرمًا سماويًا مهمًا للاستكشاف العلمي.

مصادر:

- صحيفة هندوستان تايمز (لم يتم توفير عنوان URL)