تم تطوير أدوات برمجية جديدة لدراسة تأثير محركات الصواريخ على سطح القمر

قام باحثو ناسا مؤخرًا بتطوير أدوات برمجية متقدمة لمحاكاة تأثيرات محركات الصواريخ على سطح القمر. كجزء من برنامج أرتميس، الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر، يجري التخطيط لمركبات هبوط أحدث وأكبر حجمًا ومجهزة بمحركات أكثر قوة. يشكل الحجم والقوة المتزايدة لهذه المحركات مخاطر كبيرة أثناء الهبوط والإقلاع.

تولد محركات الصواريخ أعمدة أسرع من الصوت من الغاز الساخن التي يمكن أن تثير الغبار وربما تقذف الصخور أو الحطام من سطح القمر. وهذا يثير مخاوف بشأن إعاقة الرؤية لرواد الفضاء، والتداخل مع الملاحة والأدوات العلمية، والضرر المحتمل لمركبة الهبوط نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأعمدة عالية السرعة أن تؤدي إلى تآكل السطح تحت مركبة الهبوط، مما قد يتسبب في حدوث حفر ويشكل مخاطر على استقرار مركبة الهبوط ورواد الفضاء الموجودين على متنها. لفهم هذه التفاعلات بين سطح العمود (PSI) بشكل أفضل، قام باحثو ناسا في مركز مارشال لرحلات الفضاء في هانتسفيل، ألاباما، بتطوير أدوات برمجية جديدة.

تسمح هذه الأدوات للباحثين بالتنبؤ ببيئات PSI لمشاريع ناسا، بما في ذلك نظام الهبوط البشري ومركبات الهبوط المستقبلية على المريخ. على وجه التحديد، يعد نموذج حل التدفق الحبيبي للغاز (Loci/GGFS) أداة عالية الدقة يمكنها محاكاة تفاعلات جسيمات الغاز والتنبؤ بحفر الثرى وقذف الجزيئات المحيطة بمركبة الهبوط.

ومن خلال تغيير دقة النموذج، يمكن للباحثين تحديد أفضل نهج لتلبية متطلبات المحاكاة والوقت لكل مشروع. ومع ذلك، فإن نماذج PSI عالية الدقة تتطلب عمليات حسابية مكثفة، وتتطلب شبكات تحتوي على أكثر من 200 مليون خلية وتولد تيرابايت من البيانات.

تم إجراء عمليات المحاكاة باستخدام الكمبيوتر العملاق Pleiades في منشأة الحوسبة الفائقة المتقدمة التابعة لناسا. على الرغم من أن نظام Pleiades يعتبر نظامًا أقدم، إلا أنه لا يزال يُصنف كواحد من أقوى أجهزة الكمبيوتر. تم تصميم الأدوات البرمجية لتنمو بدقة مع زيادة قدرات الحوسبة لدى ناسا.

باستخدام هذه الأدوات البرمجية الجديدة، تهدف ناسا إلى فهم المخاطر المحتملة المرتبطة بمحركات الصواريخ على سطح القمر والتخفيف منها بشكل أفضل. ومن خلال التنبؤ ببيئات PSI ودراستها، يمكن لوكالة الفضاء ضمان سلامة ونجاح مهام Artemis القادمة.

أسئلة وأجوبة

ما هو برنامج ارتميس؟

برنامج أرتميس هو مشروع ناسا لإعادة البشر إلى سطح القمر.

ما هي المخاطر المرتبطة بمركبات الهبوط الأكبر حجمًا والمحركات الأكثر قوة؟

وتشمل المخاطر إعاقة الرؤية لرواد الفضاء، والتداخل مع الملاحة والأدوات العلمية، والضرر المحتمل لمركبة الهبوط، وتآكل سطح القمر، واحتمال حدوث حفر.

ما هي الأدوات البرمجية التي طورها باحثو ناسا؟

قام باحثو ناسا بتطوير أدوات برمجية لمحاكاة تفاعلات سطح العمود (PSI) والتنبؤ ببيئات PSI لمشاريع ومهام ناسا.

ما هو نموذج حلال التدفق الحبيبي للغاز (Loci/GGFS)؟

يعد نموذج حل التدفق الحبيبي للغاز (Loci/GGFS) أداة عالية الدقة يمكنها محاكاة تفاعلات جسيمات الغاز والتنبؤ بحفر الثرى وقذف الجزيئات المحيطة بمركبة الهبوط.

ما هو الكمبيوتر العملاق الذي تم استخدامه في عمليات المحاكاة؟

تم إجراء عمليات المحاكاة على الكمبيوتر العملاق Pleiades في منشأة الحوسبة الفائقة المتقدمة التابعة لناسا.

(h2>المصادر:

1. برنامج أرتميس التابع لناسا: https://www.nasa.gov/specials/artemis/

2. حاسوب الثريا العملاق: https://www.top500.org/system/177289