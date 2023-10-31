أسرار الكون: الكشف عن الظواهر السماوية المخيفة

إن الامتداد الشاسع للكون لا يتوقف أبدًا عن إدهاشنا بعجائبه الغامضة. مع اقتراب عيد الهالوين، عثرت وكالة ناسا على بعض المشاهد السماوية المؤلمة التي ستسبب قشعريرة في عمودك الفقري.

"وجه" كوكب المشتري المخيف

خلال تحليقها الرابع والخمسين بالقرب من كوكب المشتري، التقطت مهمة جونو التابعة لناسا صورة مذهلة للمناطق الشمالية لعملاق الغاز. وفي حالة مذهلة من الباريدوليا، شكلت السحب والعواصف الدوامة ما يبدو وكأنه وجه يخرج من الغلاف الجوي المضطرب. تعرض الصورة، التي عالجها العالم المواطن فلاديمير تاراسوف باستخدام البيانات الأولية لـ JunoCam، الظاهرة المخيفة للأنماط التي يمكن التعرف عليها والتي تنشأ من الفوضى.

يد الهيكل العظمي في النجوم

في أعماق الكون، في أعقاب انهيار نجم، تم الكشف عن سديم شبحي على شكل يد هيكلية. ظهر هذا المشهد السماوي، المعروف باسم MSH 15-52، إلى الوجود قبل 1,500 عام عندما استنفد نجم ضخم وقوده النووي وانهار. وشكلت بقايا النجم نجمًا نيوترونيًا يسمى PSR B1509-58، والذي يصدر رياحًا قوية ونفاثات من المواد النشطة. اكتشف مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا النجم النابض داخل قاعدة كف السديم. وكشفت ملاحظات المرصد عن التفاصيل المعقدة لهذه التحفة الفلكية الساحرة.

استكشاف المجال المغناطيسي

في إنجاز حديث، شرع مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE) التابع لوكالة ناسا في حملة مراقبة مدتها 17 يومًا، مما يوفر رؤى غير مسبوقة حول المجال المغناطيسي للسديم. سمحت بيانات IXPE للعلماء برسم خريطة للمجال المغناطيسي داخل السديم، مما يكشف عن كيفية انتقال الجسيمات المشحونة على طول خطوطه. مثلما تحدد العظام الموجودة في يد الشخص شكلها، فإن المجال المغناطيسي يشكل السديم. ومن خلال المناطق المضطربة داخل هذا المجال المغناطيسي، يتم تسريع الجسيمات داخل السديم، مما يقدم لمحة عن الديناميكيات المعقدة لهذه الظاهرة الأثيرية.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الباريدوليا؟

ج: الباريدوليا هي ظاهرة نفسية حيث يدرك العقل البشري أنماطاً مألوفة، مثل الوجوه أو الأشياء، في مثيرات عشوائية أو غامضة.

س: ما هو النجم النيوتروني؟

ج: النجم النيوتروني هو النواة الكثيفة بشكل لا يصدق التي تُركت بعد انهيار نجم ضخم. وتتكون بشكل أساسي من نيوترونات معبأة بإحكام وتمتلك مجالات مغناطيسية قوية للغاية.

س: ما هو قياس استقطاب الأشعة السينية؟

ج: قياس استقطاب الأشعة السينية هو تقنية تستخدم لقياس استقطاب إشعاع الأشعة السينية. فهو يوفر معلومات قيمة حول اتجاه وخصائص موجات الأشعة السينية في الفضاء.

المصادر: ناسا (https://www.nasa.gov/)