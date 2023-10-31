الكون الغامض: الكشف عن أسرار ما بعد الهالوين

لا يتوقف الامتداد الشاسع للكون عن إدهاشنا أبدًا، ومع اقتراب عيد الهالوين، يكشف عن جانبه الغريب، ويأسر الخيال بملامح سماوية غامضة.

مرة أخرى، أذهل كوكب المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، علماء الفلك بظهوره المؤلم. أثناء التحليق الرابع والخمسين لمهمة جونو بالقرب من كوكب المشتري، تم التقاط السحب الدوامة والعواصف بواسطة أداة JunoCam. وسط هذه الاضطرابات، ظهر "وجه" غريب، يشبه إحدى تحفة بيكاسو، مما ترك المراقبين في حيرة من أمرهم. هذه الأعجوبة، المعروفة باسم الباريدوليا، هي ظاهرة تدرك فيها عقولنا أشكالًا وأشياء يمكن التعرف عليها ضمن أنماط عشوائية. قام العالم المواطن فلاديمير تاراسوف بمعالجة البيانات الأولية التي التقطتها كاميرا JunoCam، وقدم لقطة مذهلة لوجه المشتري الغامض.

لكن الملامح الغريبة لكوكب المشتري ليست سوى قمة جبل الجليد الكوني. في أعماق المجرة، يوجد سديم شبحي على شكل يد يُدعى MSH 15-52 يذهل علماء الفلك. نشأ هذا السديم من آثار انهيار نجم، ويقع على بعد 16,000 سنة ضوئية من كوكبنا الأزرق. وأثناء زوال النجم، تُركت وراءه بقايا كثيفة تُعرف باسم النجم النيوتروني. هذه النجوم النيوترونية الممغنطة سريعة الدوران، والمعروفة أيضًا باسم النجوم النابضة، تنبعث منها مواد نشطة ورياح قوية، مما يؤدي في النهاية إلى ولادة الشكل الأثيري للسديم. اكتشف مرصد شاندرا للأشعة السينية لأول مرة النجم النابض، PSR B1509-58، داخل كف السديم، مع نفاث مرئي يتتبع نزولاً إلى معصمه.

في الآونة الأخيرة، شرع مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية التابع لناسا (IXPE) في حملة مراقبة رائدة، حيث أمضى 17 يومًا في فحص السديم الغامض. سمحت التكنولوجيا المتطورة لهذا المرصد الفضائي لعلماء الفلك برسم خريطة للمجال المغناطيسي للسديم لأول مرة. ومن خلال دراسة مسارات الجسيمات المشحونة على طول خطوط المجال المغناطيسي، يمكن للعلماء تحديد كيفية قيام المناطق المضطربة داخل السديم بتسريع الجسيمات. وقد تم تفصيل هذه النتائج في منشور في مجلة الفيزياء الفلكية.

تسلط هذه الاكتشافات الجذابة الضوء على فهمنا المحدود لأسرار الكون. وبينما نتعمق أكثر في اللغز الكوني، تنتظرنا المزيد من العجائب المذهلة، الجاهزة للفتنة وتحدي إدراكنا للواقع.

أسئلة وأجوبة

ما هي الباريدوليا؟

الباريدوليا هي ظاهرة نفسية تفسر فيها عقولنا أنماطًا أو محفزات عشوائية على أنها أشكال أو أشياء مألوفة، وغالبًا ما تتعرف على الوجوه في كيانات غير حية أو غير ذات صلة.

ما هو النجم النابض؟

النجم النابض هو نجم نيوتروني دوار ممغنط للغاية، يصدر حزمًا من الإشعاع الكهرومغناطيسي على طول محوره المغناطيسي، وغالبًا ما يتم ملاحظتها على شكل نبضات من الإشعاع عندما تكون الحزمة موجهة نحو الأرض.

ما أهمية رسم خريطة للمجال المغناطيسي للسديم؟

يتيح رسم خريطة المجال المغناطيسي للسديم للعلماء فهم العمليات التي تحدث داخله بشكل أفضل. ومن خلال دراسة مسارات الجسيمات المشحونة على طول خطوط المجال المغناطيسي، يمكن للباحثين تحديد مناطق الاضطراب وتحديد كيفية تسارع الجسيمات داخل السديم.

مصادر:

– سي إن إن (URL: cnn.com)