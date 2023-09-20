مهمة ناسا تهبط في الولايات المتحدة مع عينات من الكويكبات الأصلية

هبطت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا بنجاح في الولايات المتحدة مع عينات "أصلية" تم جمعها من سطح كويكب بينو في عام 2020. وكانت المركبة الفضائية، التي تم إطلاقها في عام 2016، جزءًا من مهمة ناسا الأولى لجمع عينات من كويكب.

ويعتقد أن العينات، التي وصفتها وكالة ناسا بأنها "مادة أصلية من بينو"، ستوفر للعلماء نافذة فريدة على التكوين المبكر للنظام الشمسي منذ حوالي 4.5 مليار سنة. وتشير التقديرات إلى أن بينو، الذي اكتشفته وكالة ناسا عام 1999، قد نشأ خلال أول 10 ملايين سنة من تكوين النظام الشمسي. ويبلغ قطره حوالي 490 مترًا ويزن 85.5 مليون طن.

هبطت المركبة الفضائية OSIRIS-REx لفترة وجيزة على سطح بينو في أكتوبر 2020 لجمع العينة قبل الانطلاق من الكويكب. تم تخزين العينات وحمايتها بعناية أثناء رحلة عودة المركبة الفضائية إلى الأرض.

وكان بينو، الذي يمر بالقرب من الأرض كل ست سنوات، قد واجه كوكبنا ثلاث مرات في أعوام 1999 و2005 و2011. وفي عام 2021، حذر علماء من فريق OSIRIS-REx من احتمال انجراف بينو إلى مدار الأرض واصطدامه. مع كوكبنا بحلول سبتمبر 2182. ستساعد مجموعة العينات من بينو في هذه المهمة في إجراء مزيد من البحث وفهم تكوينه وتأثيره المحتمل على الأرض.

يعد وصول المركبة الفضائية OSIRIS-REx مع العينات إنجازًا كبيرًا لناسا، حيث يزود العلماء بمواد لا تقدر بثمن للدراسة. تحمل هذه العينات المفتاح لكشف أسرار التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي، وتسليط الضوء على تكوين الشمس والكواكب.

مصادر:

- ناسا

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