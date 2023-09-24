وجدت مراجعة مستقلة أن مهمة عودة عينات المريخ التابعة لناسا تواجه حالة من عدم اليقين

قامت لجنة مراجعة مستقلة بتقييم خطة وكالة ناسا لإعادة العينات من المريخ، والمعروفة باسم مهمة عودة عينة المريخ (MSR)، باعتبارها غير قابلة للتطبيق. تتضمن المهمة المعقدة بناء وإطلاق طائرتي هليكوبتر وصاروخ ومركبة هبوط ومركبة مدارية إلى المريخ بحلول عام 2028. ومع ذلك، خلص مجلس المراجعة إلى أن ميزانية المهمة وتوقعات الجدول الزمني كانت غير واقعية منذ البداية.

يشير التقرير إلى أن أقرب وقت يمكن لناسا أن تأمل في تجهيز مركبة الهبوط والمركبة المدارية سيكون عام 2030، بدلاً من الهدف الأصلي وهو عام 2028. وقد تم إنشاء مجلس المراجعة لتقييم خطط المهمة وتصميمها والتحديات التقنية من حيث التكلفة والجدول الزمني. .

قررت وكالة ناسا وقف خططها لتقديم تقدير رسمي للتكلفة والجدول الزمني بناءً على نتائج المراجعة. ستقوم الوكالة الآن بإجراء مراجعتها الخاصة وتقديم توصيات للمضي قدمًا في المهمة.

تعتبر مهمة Mars Sample Return مهمة لأنها تهدف إلى جمع عينات صخرية من المريخ، والتي قد تكون حاسمة في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض. وأدرك مجلس المراجعة أهمية المهمة، ليس فقط للبحث عن الحياة ولكن أيضًا لخطط ناسا لإرسال بشر إلى المريخ في المستقبل.

ويوصي التقرير بأن تقوم وكالة ناسا بإيصال أهمية المهمة بشكل أفضل، مشيراً إلى أن لديها القدرة على إحداث ثورة في فهمنا للنظام الشمسي، ومكاننا فيه، ووجود الحياة خارج الأرض. يمكن أن يكون للمهمة تأثيرات واسعة النطاق على المجتمع والتاريخ والتكنولوجيا.

ومع ذلك، فإن الظروف الحالية المحيطة بمهمة عودة عينة المريخ تشكل تحديات لناسا. وكانت هناك مخاوف بشأن ميزانية المهمة، حيث تتراوح التقديرات من 7 مليارات دولار إلى 11 مليار دولار. طلبت ناسا تمويلًا إضافيًا للبقاء في الموعد المحدد للإطلاق في عام 2028، لكن نتائج المراجعة تلقي بظلال من الشك على جدوى الالتزام بهذا الجدول الزمني.

الهدف النهائي لناسا هو جعل مهمة عودة عينة المريخ قابلة للحياة. ومع قدرتها على تعزيز استكشاف الفضاء والاكتشافات العلمية، فإن نجاح هذه المهمة يعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للوكالة.

مصادر:

– كيفن سي. نيس (مقال المصدر)

– ناسا (https://www.nasa.gov/)