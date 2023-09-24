حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

وجدت مراجعة مستقلة أن مهمة عودة عينات المريخ التابعة لناسا تواجه حالة من عدم اليقين

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 24، 2023
وجدت مراجعة مستقلة أن مهمة عودة عينات المريخ التابعة لناسا تواجه حالة من عدم اليقين

قامت لجنة مراجعة مستقلة بتقييم خطة وكالة ناسا لإعادة العينات من المريخ، والمعروفة باسم مهمة عودة عينة المريخ (MSR)، باعتبارها غير قابلة للتطبيق. تتضمن المهمة المعقدة بناء وإطلاق طائرتي هليكوبتر وصاروخ ومركبة هبوط ومركبة مدارية إلى المريخ بحلول عام 2028. ومع ذلك، خلص مجلس المراجعة إلى أن ميزانية المهمة وتوقعات الجدول الزمني كانت غير واقعية منذ البداية.

يشير التقرير إلى أن أقرب وقت يمكن لناسا أن تأمل في تجهيز مركبة الهبوط والمركبة المدارية سيكون عام 2030، بدلاً من الهدف الأصلي وهو عام 2028. وقد تم إنشاء مجلس المراجعة لتقييم خطط المهمة وتصميمها والتحديات التقنية من حيث التكلفة والجدول الزمني. .

قررت وكالة ناسا وقف خططها لتقديم تقدير رسمي للتكلفة والجدول الزمني بناءً على نتائج المراجعة. ستقوم الوكالة الآن بإجراء مراجعتها الخاصة وتقديم توصيات للمضي قدمًا في المهمة.

تعتبر مهمة Mars Sample Return مهمة لأنها تهدف إلى جمع عينات صخرية من المريخ، والتي قد تكون حاسمة في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض. وأدرك مجلس المراجعة أهمية المهمة، ليس فقط للبحث عن الحياة ولكن أيضًا لخطط ناسا لإرسال بشر إلى المريخ في المستقبل.

ويوصي التقرير بأن تقوم وكالة ناسا بإيصال أهمية المهمة بشكل أفضل، مشيراً إلى أن لديها القدرة على إحداث ثورة في فهمنا للنظام الشمسي، ومكاننا فيه، ووجود الحياة خارج الأرض. يمكن أن يكون للمهمة تأثيرات واسعة النطاق على المجتمع والتاريخ والتكنولوجيا.

ومع ذلك، فإن الظروف الحالية المحيطة بمهمة عودة عينة المريخ تشكل تحديات لناسا. وكانت هناك مخاوف بشأن ميزانية المهمة، حيث تتراوح التقديرات من 7 مليارات دولار إلى 11 مليار دولار. طلبت ناسا تمويلًا إضافيًا للبقاء في الموعد المحدد للإطلاق في عام 2028، لكن نتائج المراجعة تلقي بظلال من الشك على جدوى الالتزام بهذا الجدول الزمني.

الهدف النهائي لناسا هو جعل مهمة عودة عينة المريخ قابلة للحياة. ومع قدرتها على تعزيز استكشاف الفضاء والاكتشافات العلمية، فإن نجاح هذه المهمة يعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للوكالة.

مصادر:
– كيفن سي. نيس (مقال المصدر)
– ناسا (https://www.nasa.gov/)

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

تطور الأنواع البشرية: رؤى من التحليل الجينومي

سبتمبر 24، 2023 روبرت أندرو
علوم

تم الكشف عن قدرة معرفية غير عادية في قنديل البحر بلا عقل

سبتمبر 24، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

من المتوقع أن تهبط كبسولة فضائية مع عينة من الكويكب في صحراء يوتا

سبتمبر 24، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

تطور الأنواع البشرية: رؤى من التحليل الجينومي

سبتمبر 24، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

تم الكشف عن قدرة معرفية غير عادية في قنديل البحر بلا عقل

سبتمبر 24، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

من المتوقع أن تهبط كبسولة فضائية مع عينة من الكويكب في صحراء يوتا

سبتمبر 24، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

كبسولة ناسا تستعد للهبوط في صحراء يوتا وتحمل أكبر عينات الكويكبات التي تم جمعها على الإطلاق

سبتمبر 24، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات