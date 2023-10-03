من المقرر إطلاق مهمة ناسا Psyche لاستكشاف كويكب فريد غني بالمعادن

تستعد وكالة ناسا لإطلاق مهمتها Psyche في 12 أكتوبر من مركز كينيدي للفضاء بعد تأخير بسبب مشاكل فنية في محركات الغاز البارد النيتروجينية الخاصة بالمركبة الفضائية. وتهدف المهمة إلى استكشاف نوع نادر من الكويكبات التي قد توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تشكيل الكواكب الشبيهة بالأرض.

ستبدأ المركبة الفضائية، التي تسمى أيضًا Psyche، في رحلة مدتها ست سنوات للوصول إلى كويكب اسمه Psyche، يقع بين المريخ والمشتري. ويتميز هذا الكويكب بأنه مصنوع في الغالب من المعدن ويمكن أن يكون بقايا لبنات بناء كوكبية. ومن خلال دراسة هذا الكويكب الفريد، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق للبنية الداخلية للكواكب.

خلال المهمة، التي من المتوقع أن تستمر 26 شهرًا، ستدور المركبة الفضائية حول Psyche وستجري رسم خرائط تفصيلية وتحليلًا لخصائصها. ويخطط الفريق لاستكشاف الكويكب بتفاصيل غير مسبوقة، وكشف تركيبته وبنيته.

يبلغ طول كويكب سايكي حوالي 173 ميلًا، مما يجعله أكبر كويكب معروف غني بالمعادن في نظامنا الشمسي. ووفقا لوري جليز، مديرة قسم علوم الكواكب في وكالة ناسا، فإن المعادن الثقيلة الموجودة داخل الكواكب عادة ما تستقر في القلب بينما يتم دفع المواد الصخرية الخفيفة إلى السطح. ومع ذلك، إذا حدث تأثير كبير، فقد يؤدي ذلك إلى كشف اللب المعدني. سيوفر استكشاف Psyche للعلماء فرصة فريدة لمراقبة ودراسة الجزء الداخلي من الكوكب.

المهمة عبارة عن تعاون بين جامعة ولاية أريزونا ومختبر الدفع النفاث التابع لناسا، حيث يكون الأخير مسؤولاً عن إدارة المهمة والعمليات والملاحة.

وتخطط ناسا لبث الإطلاق مباشرة على تلفزيون ناسا ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة. تمثل هذه المهمة الرائدة فرصة مثيرة لكشف أسرار تكوين الكواكب واكتساب رؤى قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي.

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