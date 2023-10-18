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المنظر الفريد للكسوف الحلقي: ما شاهدته مهمة DSCVR التابعة لناسا

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 18، 2023
المنظر الفريد للكسوف الحلقي: ما شاهدته مهمة DSCVR التابعة لناسا

استمتع عشاق الكسوف في الولايات المتحدة بمشهد نادر في نهاية الأسبوع الماضي، حيث وقع حدث سماوي يسمى الكسوف الحلقي. على عكس كسوف الشمس الكلي الأكثر شهرة والذي يغرق العالم في الظلام، فإن الكسوف الحلقي يخلق تأثير "حلقة النار" المذهلة حيث يصطف القمر بدقة مع الشمس ولكنه لا يغطيها بالكامل.

أثناء الكسوف الكلي للشمس، تكون مسافة القمر من الأرض مناسبة تمامًا، مما يخلق الوهم بالتعتيم الكامل باستثناء الإكليل والبروز. ومع ذلك، في الكسوف الحلقي، يكون القمر في أبعد مسافة له من الأرض، والمعروفة باسم "الأوج". ونتيجة لذلك، يشاهد المراقبون حلقة رائعة من ضوء الشمس تحيط بالقمر، مما يعطيه مظهر حلقة نارية برتقالية محمرة.

وبينما تعجب مراقبو الكسوف من هذه الظاهرة من الأرض، التقطت مهمة مرصد مناخ الفضاء العميق (DSCVR) التابع لناسا مشهدًا مختلفًا من الفضاء. استخدمت DSCVR، الواقعة عند نقطة لاغرانج 1، وهي نقطة مدارية مستقرة، كاميرا تصوير الأرض متعددة الألوان (EPIC) لتوثيق ظل الكسوف أثناء اجتياحه عبر الولايات المتحدة.

وصل مركز الظل، حيث كانت حلقة ضوء الشمس في أوضح صورها، من ولاية أوريغون في شمال غرب المحيط الهادئ إلى تكساس في الجنوب. أما أولئك الذين هم خارج هذا المسار المركزي فقد تعرضوا لكسوف جزئي فقط. تختلف مدة وشدة الكسوف حسب موقع الراصدين.

الإثارة السماوية لا تنتهي بهذا الكسوف الحلقي. وفي وقت لاحق من هذا العام، في 28 أكتوبر، سيكون خسوف القمر مرئيا في أجزاء من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا. سيحدث كسوف الشمس الكبير التالي في 8 أبريل 2024، متتبعًا مسارًا من المكسيك عبر الولايات المتحدة وحتى شمال شرق كندا.

ومع استمرار مهمة DSCVR التابعة لناسا في التقاط صور مذهلة من الفضاء، فإن هذه الكسوفات القادمة توفر فرصة أخرى للعلماء والمراقبين على حد سواء لمشاهدة الجمال المذهل لهذه الاصطفافات السماوية.

مصادر:
- "مظلم بظل القمر: الكسوف الحلقي" لوكالة ناسا
– “كسوف الشمس عامي 2023 و2024” من وكالة ناسا

By غابرييل بوتا

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