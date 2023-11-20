يكتشف EMIT انبعاثات غاز الميثان من الفضاء: نتائج مذهلة وتأثير واسع النطاق

تم تصميم مطياف التصوير EMIT، الذي تم إطلاقه في يوليو 2022 على متن محطة الفضاء الدولية، لرسم خريطة للمعادن السطحية في المناطق القاحلة، لكنه أثبت منذ ذلك الحين أن لديه قدرات إضافية. أثناء دراسة المناطق القاحلة في العالم، تمكنت EMIT أيضًا من اكتشاف انبعاثات الغازات الدفيئة من مصادر ثابتة، وخاصة غاز الميثان. لقد تجاوزت الأداة التوقعات بكثير، حيث حددت أكثر من 750 مصدرًا لانبعاثات غاز الميثان منذ أغسطس 2022.

يسلط هذا البحث الجديد، المنشور في Science Advances، الضوء على القدرة المدهشة لـ EMIT على اكتشاف مصادر انبعاث الميثان الكبيرة والصغيرة. وحتى الانبعاثات التي لا تتجاوز بضع مئات من الجنيهات في الساعة يمكن اكتشافها الآن، مما يسمح بتحديد المزيد من "البواعث الفائقة" التي تساهم بحصة غير متناسبة من إجمالي الانبعاثات. ووجدت الدراسة أيضًا أن EMIT يمكنه مراقبة ما بين 60% إلى 85% من أعمدة غاز الميثان التي تُرى عادةً في الحملات المحمولة جواً.

ما يجعل EMIT ذا قيمة خاصة هو تغطيته الواسعة. من موقعه المتميز على ارتفاع 250 ميلًا فوق الأرض، يستطيع EMIT جمع البيانات على مساحة كبيرة من المناطق القاحلة على الكوكب، والتي تمتد على خط عرض 51.6 درجة شمالًا وجنوبًا. يتضمن ذلك المناطق التي غالبًا ما تعتبر بعيدة جدًا أو محفوفة بالمخاطر أو مكلفة بالنسبة للحملات المحمولة جواً. تلتقط EMIT صورًا عالية الدقة، تُعرف باسم "المشاهد"، لمناطق تبلغ مساحتها 50 ميلًا في 50 ميلًا، مما يوفر للباحثين رؤية شاملة لانبعاثات الميثان في هذه المناطق.

المعلومات التي جمعتها EMIT لها آثار كبيرة على معالجة تغير المناخ. يعتبر الميثان، أحد الغازات الدفيئة القوية، أكثر فعالية بما يصل إلى 80 مرة في حبس الحرارة من ثاني أكسيد الكربون على مدى فترة 10 سنوات. ومن خلال تحديد مصادر محددة لانبعاثات غاز الميثان، مثل مدافن النفايات والمواقع الزراعية ومنشآت النفط والغاز، يمكن اتخاذ تدابير للحد من هذه الانبعاثات والحد من تأثيرها على المناخ.

لدعم تحديد مصادر الميثان، قام الفريق العلمي لـ EMIT بإنشاء خرائط لأعمدة الميثان ونشرها على موقع ويب. البيانات التي تم جمعها بواسطة EMIT متاحة للجمهور ويمكن للعلماء والمنظمات وعامة الناس الوصول إليها. ستساعد هذه الثروة من المعلومات في فهم مصادر وتوزيع انبعاثات غاز الميثان على مستوى العالم، مما يسمح ببذل المزيد من الجهود المستهدفة للتخفيف من تغير المناخ.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي المهمة الأساسية لمطياف التصوير EMIT؟

تتمثل المهمة الأساسية لـ EMIT في رسم خريطة للمعادن السطحية في المناطق القاحلة من العالم.

2. هل يمكن لـ EMIT اكتشاف انبعاثات الميثان؟

على الرغم من أنه ليس جزءًا من مهمته الأساسية، فقد أثبت EMIT أن لديه القدرة على اكتشاف انبعاثات غاز الميثان.

3. ما أهمية تحديد مصادر انبعاث غاز الميثان؟

ويتيح تحديد مصادر انبعاث غاز الميثان اتخاذ تدابير مستهدفة للحد من هذه الانبعاثات، مما يمكن أن يساهم في الحد من تغير المناخ.

4. كيف يمكن مقارنة تغطية EMIT بالحملات المحمولة جواً؟

تعد تغطية EMIT أوسع من الحملات المحمولة جواً حيث يمكنها جمع البيانات على مساحة كبيرة من موقعها المتميز على محطة الفضاء الدولية.

5. أين يمكن الوصول إلى البيانات التي تم جمعها بواسطة EMIT؟

البيانات التي تم جمعها بواسطة EMIT متاحة على موقع ويب أنشأه فريق EMIT العلمي ويمكن الوصول إليها من قبل الجمهور والعلماء والمنظمات.