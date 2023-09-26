كبسولة OSIRIS-REx التابعة لناسا تهبط بأمان على الأرض حاملة عينات من الكويكب

عادت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا بنجاح إلى الأرض، حيث أعادت أكبر كمية من مواد الكويكب التي تم جمعها على الإطلاق. وتم إطلاق المركبة الفضائية في عام 2016 وسافرت لمدة عامين للوصول إلى الكويكب المسمى بينو، والذي يبعد أكثر من 200 مليون ميل عن الأرض.

بمجرد وصول المركبة الفضائية إلى بينو، بدأت في الدوران حول الكويكب ولامست سطحه في النهاية في عام 2020. وباستخدام ذراع مصممة خصيصًا، نفخت المركبة الفضائية الهواء وامتصت الغبار والحصى من الكويكب. جمعت الذراع الكثير من المواد لدرجة أن غطائها لم يغلق.

وبعد جمع العينات، بدأت المركبة الفضائية OSIRIS-REx رحلتها إلى الأرض. وفي يوم الأحد، تم إطلاق كبسولة تحتوي على عينات الكويكب من المركبة الفضائية ودخلت الغلاف الجوي للأرض بسرعة تصل إلى 27,650 ميلاً في الساعة، وشهدت درجات حرارة تزيد عن 5,000 درجة فهرنهايت. ومع ذلك، فإن الغلاف الخارجي للكبسولة كان يحميها من الحرارة الشديدة.

ومع نزول الكبسولة، انفتحت المظلة، مما أدى إلى إبطاء سقوطها. ومن اللافت للنظر أن الكبسولة هبطت في صحراء يوتا على بعد متر واحد فقط من مكان الهبوط المستهدف لناسا. وسرعان ما وصل عمال من وكالة ناسا إلى الموقع، وقاموا بلف الكبسولة ونقلها بطائرة هليكوبتر إلى غرفة نظيفة قريبة. ومن هناك، تم نقلها إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، تكساس، حيث تم إنشاء مختبر خاص للتعامل مع عينة الكويكب.

ويعتقد العلماء أن دراسة مادة الكويكب ستوفر نظرة ثاقبة حول تكوين النظام الشمسي قبل حوالي 4.5 مليار سنة. قد تحتوي تركيبة الكويكبات على مواد لعبت دورًا في نشأة الحياة على الأرض. سيتم فتح حاوية العينة يوم الثلاثاء، والعلماء متحمسون لدراسة العينة شبه البكر، والتي من المتوقع أن تكون الأكبر على الإطلاق التي يتم إحضارها من كويكب.

تمت الآن إعادة تسمية مهمة OSIRIS-REx إلى OSIRIS-APEX، وستبدأ المركبة الفضائية في مهمة جديدة لدراسة كويكب آخر يسمى أبوفيس. سيساهم هذا الاستكشاف المستمر للكويكبات في فهم أفضل للنظام الشمسي المبكر واحتمال ظهور الحياة على الأرض.

المصادر: ناسا، كيجان باربر، مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا [CC BY 2.0]