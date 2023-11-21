تقاطع الموسيقى والكون: ترجمة علم الفلك إلى فن

لقد استحوذ جمال وأسرار سماء الليل على خيال البشرية منذ فترة طويلة. وكثيراً ما وجد الفنانون، على وجه الخصوص، الإلهام في اتساع الكون وتعقيده. في حين أن التلسكوبات مثل مرصد شاندرا للأشعة السينية، وهابل، وسبيتزر قد وفرت فهمًا متقدمًا للكون، إلا أن جاذبية السماء ليلاً لا تزال قائمة. الآن، أدى التعاون بين مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا وSYSTEM Sounds إلى سد الفجوة بين العلم والفن، مما أدى إلى إنشاء مشروع فريد يُعرف باسم "كون الصوت".

A Universe of Sound هو مشروع لصوتنة البيانات يحول بيانات الفضاء السحيق المذهلة بصريًا من تلسكوبات ناسا إلى تركيبات مسموعة. وباستخدام التعيينات الرياضية لتعيين الصوت الرقمي لقيم البكسل، يتيح المشروع للمستمعين تجربة البيانات الفلكية من خلال حاسة السمع. على عكس الجهود السابقة لصوتنة البيانات، اتخذت الملحنة صوفي كاستنر هذا المشروع خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إنشاء موسيقى يمكن للموسيقيين المهرة عزفها على آلات حقيقية.

أحدث قطعة لكاستنر، "حيث تتلاقى الخطوط المتوازية"، تحول الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء والبيانات المرئية البصرية لمركز مجرة ​​درب التبانة إلى سيمفونية متنافرة من النغمات. مستوحى من صورة مركبة تم إنشاؤها في عام 2009، يركز كاستنر على عناصر آسرة مثل نظام النجم المزدوج، والخيوط البارزة، والثقب الأسود الهائل في مركز درب التبانة.

من خلال مزيج من التفسير الفني والمبادئ الرياضية الأساسية، يمزج "كون الصوت" بين الفن والعلم بسلاسة. تقوم خوارزميات الكمبيوتر بتخطيط البيانات من شاندرا وهابل وسبيتزر رياضيًا إلى أصوات يمكن للبشر إدراكها. ثم يأخذ كاستنر هذه البيانات ويضيف لمسة فنية، مما يضمن إمكانية تشغيل الموسيقى بواسطة موسيقيين حقيقيين.

يقدم هذا المشروع طريقة جديدة وفريدة للبشر للتفاعل مع الكون، والجمع بين أدوات العلم وقوة التعبير الفني. وكما يصف كاستنر، فإن أخذ البيانات المترجمة من الفضاء وإضفاء لمسة إنسانية عليها يشبه كتابة قصة خيالية مبنية على حقائق حقيقية. إنها شهادة على العلاقة الدائمة بين الإنسانية وسماء الليل.

لاستكشاف التقاطع بين علم الفلك والفن، فإن مقطوعة كاستنر "حيث تتلاقى الخطوط المتوازية" متاحة للتنزيل كنوتة موسيقية من موقع تشاندرا الإلكتروني. تم تسجيل القطعة بواسطة Ensemble Éclat وأدارها تشارلز إريك فونتين. يقدم كتاب "كون الصوت" منظورًا جديدًا لفهمنا للكون، ويدعونا لاستكشاف الكون من خلال تناغمات وألحان الموسيقى.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

1. ما هو عالم الصوت؟

A Universe of Sound هو مشروع تعاوني بين مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا وSYSTEM Sounds الذي يحول البيانات المرئية من الفضاء السحيق من التلسكوبات إلى تركيبات مسموعة.

2. كيف يعمل عالم الصوت؟

تقوم خوارزميات صوتنة البيانات بتحويل البيانات المرئية من تلسكوبات ناسا رياضيًا إلى أصوات يمكن للبشر إدراكها. ثم يقوم الموسيقيون المهرة بتشغيل هذه الأصوات على آلات حقيقية، مما يؤدي إلى إنشاء تركيبات فريدة من نوعها.

3. ما هو الغرض من عالم الصوت؟

يهدف عالم الصوت إلى سد الفجوة بين العلم والفن من خلال تقديم طريقة جديدة للبشر للتفاعل مع البيانات الكونية. فهو يوفر فرصة لتجربة عجائب الكون من خلال حاسة السمع.

4. ما هي أهمية مساهمة صوفي كاستنر؟

تعمل الملحنة صوفي كاستنر على تطوير مشروع صوتنة البيانات من خلال إنشاء موسيقى يمكن للموسيقيين المهرة عزفها على آلات حقيقية، مما يضيف لمسة فنية إلى المشروع. تقدم مؤلفاتها، مثل "حيث تتلاقى الخطوط المتوازية"، تفسيرًا فريدًا للبيانات الكونية.

5. كيف يمكنني تجربة عالم الصوت؟

إحدى مؤلفات صوفي كاستنر، "حيث تتلاقى الخطوط المتوازية"، متاحة للتنزيل كنوتة موسيقية من موقع تشاندرا الإلكتروني. ويمكن أيضًا الاستماع إليها من خلال التسجيلات التي تؤديها فرقة Ensemble Éclat.