تلتقط مركبة Perseverance Mars Rover صورًا لشيطان الغبار على الكوكب الأحمر

التقطت المركبة الفضائية Perseverance Mars Rover التابعة لناسا سلسلة من الصور تظهر إعصارًا غباريًا على سطح المريخ. وقد لوحظ أن الإعصار يتحرك على طول الحافة الغربية لفوهة جيزيرو على المريخ، على بعد حوالي 2.5 ميل من المركبة. تُظهر الصور التي تم التقاطها في 30 أغسطس 2023، الجزء السفلي من شيطان الغبار وهو يتحرك.

شياطين الغبار على المريخ أصغر حجما وأقل قوة من الأعاصير على الأرض، لكنها تلعب دورا هاما في إعادة توزيع الغبار على الكوكب. يدرس العلماء هذه الظواهر للحصول على فهم أفضل للغلاف الجوي للمريخ وتحسين نماذج الطقس الحالية.

تكشف الصور التي التقطتها مركبة بيرسيفيرانس أن شيطان الغبار كان على بعد 2.5 ميل تقريبًا على "Thorofare Ridge" ويتحرك من الشرق إلى الغرب بسرعة حوالي 12 ميلاً في الساعة. يبلغ عرضه المقدر حوالي 200 قدم، وعلى الرغم من أنه تم التقاط الجزء السفلي البالغ 387 قدمًا فقط من الإعصار، يعتقد العلماء أن ارتفاعه يزيد عن ميل واحد.

وبحسب مارك ليمون، عالم الكواكب في معهد علوم الفضاء وعضو فريق بيرسيفيرانس العلمي، فإن الظل الذي يلقيه شيطان الغبار يوفر مؤشرا على ارتفاعه. إذا تم تكوينه كعمود رأسي، فإن الظل يقترح ارتفاعًا يبلغ حوالي 1.2 ميل.

تتشكل شياطين الغبار على الأرض عادةً عندما يتفاعل الهواء الدافئ الصاعد مع أعمدة الهواء البارد الهابطة. ومع ذلك، يمكن لشياطين الغبار المريخي أن تنمو بشكل أكبر بكثير من نظيراتها على الأرض. ولا يزال العلماء يعملون على تحديد العوامل التي تساهم في حدوث شياطين الغبار في مواقع محددة على سطح المريخ.

تقوم المثابرة باستكشاف Jezero Crater منذ هبوطها قبل أكثر من عامين. وتتمثل مهمتها في البحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة. الصور التي التقطتها المركبة هي شهادة على الاكتشافات المستمرة التي يتم إجراؤها على الكوكب الأحمر.

المصادر: ناسا