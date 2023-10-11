ناسا تطلق مهمة Psyche لاستكشاف أسرار النظام الشمسي

من المقرر أن تطلق وكالة ناسا المركبة الفضائية المرتقبة Psyche يوم الخميس في مهمة تهدف إلى الكشف عن أسرار حول جوهر الأرض. ومن المقرر أن يتم الإطلاق من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في الساعة 10:16 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

ستبدأ Psyche، التي سُميت على اسم الكويكب الذي تتجه نحوه، في رحلة مدتها ست سنوات و2.2 مليار ميل إلى كويكب Psyche، الذي يقع بين المريخ والمشتري في النظام الشمسي. وكان من المقرر في البداية إطلاق المهمة في وقت مبكر، لكنها واجهت تأخيرًا لمدة عام.

ستبدأ التغطية الحية للإطلاق في الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وسيتم بثها على منصات مختلفة بما في ذلك تلفزيون ناسا، وتطبيق ناسا، وموقع الوكالة على الويب، بالإضافة إلى تويتش، وإكس، وديلي موشن، ويوتيوب. سيسمح ذلك للمشاهدين بمشاهدة الإطلاق التاريخي للمركبة الفضائية.

ويعد "سايكي" مثيرا للاهتمام بشكل خاص للعلماء، حيث يعتقد أنه مصنوع في المقام الأول من المعدن، مما يميزه عن الكويكبات الأخرى. ومن خلال دراسة هذا الكويكب الفريد، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول تكوين نواة الأرض، والتي تتكون في الغالب من الحديد والنيكل.

تحمل هذه المهمة قيمة هائلة لفهمنا لتاريخ النظام الشمسي والعمليات التي شكلت كوكبنا. ستساعد البيانات التي جمعتها المركبة الفضائية Psyche العلماء على الكشف عن معلومات قيمة حول المراحل الأولى من تطور نظامنا الشمسي.

وفي الختام، تمثل مهمة "سايكي" التابعة لوكالة ناسا علامة فارقة في الاستكشاف العلمي، حيث تسعى إلى كشف أسرار النظام الشمسي وتقديم رؤى أساسية حول تكوين وتكوين نواة الأرض.

التعاريف:

- سايكي: الكويكب الذي سُميت المركبة الفضائية باسمه، يقع بين المريخ والمشتري.

- النظام الشمسي: مجموعة الكواكب والأقمار والأجرام السماوية الصغيرة التي تدور حول الشمس.

– النواة: الجزء المركزي أو الطبقة الداخلية لجسم ما، مثل الأرض.

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