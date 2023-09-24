ناسا تهبط أكبر عينة من الكويكبات التي تم جمعها على الإطلاق على الأرض

نجحت وكالة ناسا في هبوط أكبر عينة من الكويكبات التي تم جمعها على الإطلاق على الأرض. والعينة، التي تم جمعها كجزء من مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لوكالة ناسا، هي أول مهمة لوكالة الفضاء الأمريكية لجمع عينة من كويكب والأولى من قبل أي وكالة منذ عام 2020. ولامست كبسولة تحتوي على حوالي 250 جرامًا من الصخور والغبار التي تم جمعها من كويكب بينو في صحراء يوتا بالقرب من سولت ليك سيتي قبل الموعد المحدد. سيتم إعطاء العينة لمجموعة تضم أكثر من 200 شخص من 38 مؤسسة موزعة عالميًا. الكويكب بينو هو من بقايا نظامنا الشمسي المبكر ويبلغ عمره 4.5 مليار عام، ويعتقد العلماء أنه يمكن أن يساعد في تسليط الضوء على كيفية تشكل الكواكب وتطورها. ويقول الخبراء إن الكويكب الغني بالكربون والقريب من الأرض بمثابة كبسولة زمنية من أقدم تاريخ للنظام الشمسي.

ستوفر العينة أدلة مهمة يمكن أن تساعدنا في فهم أصل المواد العضوية والمياه التي ربما أدت إلى الحياة على الأرض. على عكس النيازك التي تسقط على الأرض، والتي سرعان ما تصبح ملوثة عند ملامستها للغلاف الجوي، فإن العينة التي تم جمعها مباشرة من بينو ستوفر لمحة غير ملوثة عن الماضي. تعتبر مهمات إعادة العينات مثل Osiris-Rex مهمة لأن العينات التي تم إرجاعها أصلية وتحتفظ بمعلومات مهمة حول تكوينها وتاريخها.

انطلقت المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس في 8 سبتمبر 2016، ووصلت إلى بينو في ديسمبر 2018. وبعد رسم خريطة للكويكب لمدة عامين تقريبا، جمعت عينة من السطح في 20 أكتوبر 2020. وينتظر العلماء بفارغ الصبر تحليل الكويكب. عينات لكشف الأسرار التي يحملها الكويكب بينو حول تكوين الكواكب مثل الأرض وأصول الحياة نفسها.

مصادر:

- مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا

– جامعة مانشستر

- متحف التاريخ الطبيعي

– متحف التاريخ الطبيعي البريطاني

- جامعة وارويك