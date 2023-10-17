العام الكبير للفيزياء الشمسية: الاحتفال بعلوم الطاقة الشمسية وتأثير الشمس

أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا عن إطلاق العام الكبير للفيزياء الشمسية، وهو احتفال عالمي بعلوم الطاقة الشمسية والتأثير المذهل للشمس على الأرض والنظام الشمسي بأكمله. يشجع مفهوم السنة الكبيرة، الذي شاع في الأصل من قبل مراقبي الطيور، المشاركين على مراقبة ودراسة أكبر عدد ممكن من أنواع الطيور المختلفة في عام واحد. الآن، تتحدى وكالة ناسا المتحمسين للقيام بالشيء نفسه مع نجمنا، الشمس.

يوفر العام الكبير للفيزياء الشمسية، المقرر عقده في الفترة من أكتوبر 2023 إلى ديسمبر 2024، الفرصة للأفراد للمشاركة في مجموعة واسعة من أحداث علوم الطاقة الشمسية، بما في ذلك مشاهدة كسوف الشمس، ومشاهدة الشفق المذهل، والمشاركة في المشاريع العلمية للمواطنين. تدعو وكالة الفضاء الأمريكية جميع المهتمين باستكشاف العلوم والفنون والجمال المطلق للفيزياء الشمسية للمشاركة في هذه المبادرة المثيرة.

لتوحيد الجهود الجماعية لمجتمع الفيزياء الشمسية بأكمله، أنشأت ناسا معرفًا ودليلًا للأسلوب يمكن للمشاركين استخدامه لعرض دعمهم للعام الكبير للفيزياء الشمسية. ومن خلال الاستفادة من هذه الموارد، يمكن للأفراد المساهمة في العلامة التجارية المتماسكة لهذا الاحتفال العالمي.

تُعرف دراسة النجم وتفاعلاته مع النظام الشمسي بالفيزياء الشمسية. من خلال الخوض في هذا المجال الآسر، يكتسب العلماء رؤى قيمة ليس فقط حول الشمس نفسها ولكن أيضًا تأثيرها العميق على الأرض والكواكب المحيطة بها. يهدف العام الكبير للفيزياء الشمسية إلى تعميم هذا المجال المهم من الدراسة وتعزيز التقدير الأعمق لتأثير الشمس.

لذا، سواء كنت عالمًا متمرسًا، أو عالم فلك طموحًا، أو ببساطة مفتونًا بعجائب الكون، انضم إلى ناسا في الاحتفال بالعام الكبير للفيزياء الشمسية واكتشف العلوم والفنون والجمال الآسر لنجمنا الاستثنائي.

مصادر:

- ناسا

- لايف نعناع